Что стало с первым составом группы «Стрелки» 

Группа «Стрелки» была у всех на устах в 90-х. Их называли «русскими Spice Girls». Это самый узнаваемый русский гёрлбэнд. Всех участниц, постоянно сменяющих друг друга знают только истинные фанаты. Девушки очень часто менялись в группе. Давайте вспомним о первом составе группы «Стрелки».

Юлия Глебова (Беретта) — «Ю-Ю»

Участница группы «Стрелки» Юлия Глебова, которая имела сценическое имя «Ю-Ю», покинула группу в 2002 году.

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Девушка решила заняться сольной карьерой. Беретта — это ее псевдоним. Она объединилась с группой «Герой» и они создали музыкальный проект «НеСтрелки», который просуществовал 3 года. В 2012 году они распались. Помимо этого Юля пробовала себя в качестве актрисы. Она не только снимается в фильмах и сериалах, а также выступает в театре. Юлию можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Антиснайпер», «Чудная долина» и т.д. Глебовой 41 год, она замужем и воспитывает сына.

Светлана Бобкина — «Гера»

Светлана покинула участниц группы «Стрелки» вслед за Береттой через год. После ухода, она занялась созданием собственного музыкального проекта с Марией Корнеевой

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Дуэт назывался «Бридж». Но просуществовал он совсем недолгое время. Несмотря на то, что Светлана вложила всю душу в «Бридж», на пьедестал взойти не удалось. Так же, как и Юля Глебова, Гера попробовала себя в кино. Однако её звали только в качестве исполнительницы второстепенных ролей. А еще она является участницей золотого состава «Стрелки». Но об этом чуть позже. Сейчас Светлане 45 лет, была 2 раза в браке, детей нет.

Мария Корнеева — «Марго»

«Марго» ушла из группы вместе с «Герой». Они создали дуэт «Бридж», который не оправдал их ожидания.

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Но сейчас Маша и Света являются участницами золотого коллектива «Стрелки», который основан в 2015 году. Долгое время её не было слышно и информация о ее жизни была неизвестна. После присоединения к золотому составу стало известно, что Мария счастлива в браке и воспитывает сына Федю и дочь Алису. Помимо музыкальной карьеры, занимается собственным брендом бижутерии.

Екатерина Кравцова — «Радистка Кэт»

А вот Радистка Кэт ушла из «Стрелок» не по собственной воле. Екатерина Кравцова была уволена после ухода Беретты.

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