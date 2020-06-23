Домогаров пожаловался на травлю из-за Ефремова

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Александр Домогаров пожаловался на то, что его "затравили народные массы", из-за чего он отказался давать интервью газете "Комсомольская правда". Актер обвинил журналистов в искажении истины:

«В связи с травлей у "народной массы" я не расположен давать интервью для "народных масс". Издания искажают истину. Ваше обращение ко мне считаю высшим проявлением лицемерия и предательства! Вы не люди».

Артист пожелал, чтобы журналистам "воздалось" и попросил больше его не беспокоить.