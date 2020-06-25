Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в откровенной съемке для модного журнала I-D. Ее фотографии были опубликованы на сайте издания.
23-летнюю знаменитость сфотографировали обнаженной во дворе дома в образе инопланетянки. Она попозировала на фоне дерева, прикрывая обнаженное тело ветками, на которых растут розовые цветы. Волосы Хадид покрашены так же в розовый цвет, а на лицо нанесен яркий макияж. Из аксессуаров на модели — массивные золотые серьги.
Telegram-канал Golden Chihuahua
Отмечается, что фотосессия проходила дистанционно через веб-камеру. Автором съемки выступил фотограф Мерт Алас (Mert Alas), а стилистом и визажистом — Пол Хэнлон (Paul Hanlon). Помимо Хадид в проекте приняла участие супермодель Кендалл Дженнер, которую запечатлели топлес в бассейне.