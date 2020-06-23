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«Ксюшу достали разговоры, что губы у нее — не свои»: Миро высмеяла Бородину 

Мира Маркина 1 час назад
«Ксюшу достали разговоры, что губы у нее — не свои»
Фото: @borodylia
Cкандально известный светский хроникер Лена Миро вновь высмеяла Ксению Бородину.
На днях телеведущая сделала в своем Instagram громкое заявление: она решила доказать своим фанатам, что не увеличивала губы, поспорив с ними на миллион рублей.
«Один миллион рублей на кону. Мы идем с вами на УЗИ губ, и если там находят гель, то я вам — один миллион. За меньшие деньги время свое тратить не буду. Так что начинайте сбор»,
— заявила Бородина.
Миро не оставила пари звезды без внимания. Блогер составила коллаж из фотографий Ксении, на котором видно, что в один момент губы звезды стали гораздо полнее:
"Сначала — Ксюша-школьница, милый ребёнок. Затем — этапы взросления: 15 лет, 20 лет, а внизу справа — нынешнее состояние телеведущей.
Что я хочу сказать? Я вижу чудо! Губы с возрастом стали в пять раз больше, исчезла врождённая кривизна!
Есть ли гель, силикон, гиалуронка в оральном органе телеведущей? Бородина однозначно отрицает это".
Соцсети
Далее блогер начала перечислять причины, по которым губы телеведущей могли увеличиться сами собой:
"Может быть, губы выросли от избыточной болтовни на лобном месте? Или натренировала их?".
Помимо этого, Миро отметила, что с годами Бородина становится похожа "на ухоженного Рустама Солнцева". В подтверждение своих слов блогер также опубликовала коллаж.
Соцсети
В завершение поста Миро призвала не спорить с телеведущей:
"Вы просто завидуете, что у вас не выросли губы сами. Она — натуральная губошлёпка, а вы — нет".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бородина резко ответила на обвинения фанатов в пластике.
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Звёзды , Рустам Солнцев , Ксения Бородина , Лена Миро
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