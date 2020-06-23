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Жена Александра Овечкина показала фигуру в лосинах спустя четыре недели после родов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Жена Овечкина показала фигуру в лосинах после родов
Фото: Teleprogramma.pro
Возлюбленная капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поразила поклонников тем, как быстро вернулась в форму. Ее сыну нет и месяца.
Александр Овечкин счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой — Анастасией Шубской. Супруги живут в СЩА, так как хоккеист играет в НХЛ, но часто приезжают на родину. У пары подрастает сын Сергей, которому скоро исполнится два года. А карантине возлюбленная спортсмена провела на последней стадии интересного положения. И 27 мая в одной из американских клиник она подарила мужу еще одного сына Илью.
Теперь влюбленные коротают время уже будучи вчетвером. У Овечкина просторный особняк с бассейном и видом на побережье, поэтому наследникам есть, где поиграть. Шубская пока плохо спит, так как кормит наследника грудью, но ночные посиделки ей скрашивают сериалы. А на днях она решила показать, как выглядит после недавних родов. Девушка запечатлела себя в черный облегающих лосинах и белоснежной рубашке, которую повязала на узел в районе талии.
@nastyashubskaya
Поклонники были поражены тому, что у Анастасии уже точеная фигура, хотя она родила всего четыре недели назад. Супруга Овечкина показа не просто стройные ноги, но и безупречную талию. Казалось, что она и вовсе не ходила с большим животом всего месяц назад. Напомним, что обычно девушка редко оголяется. Она любит носить платья на запах с поясом. 26-летняя Шубская доказала, что материнство только украшает девушку.
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