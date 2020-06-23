Жена Овечкина показала фигуру в лосинах после родов

Возлюбленная капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» поразила поклонников тем, как быстро вернулась в форму. Ее сыну нет и месяца.

Александр Овечкин счастлив в браке с дочкой Веры Глаголевой Анастасией Шубской . Супруги живут в СЩА, так как хоккеист играет в НХЛ, но часто приезжают на родину. У пары подрастает сын Сергей, которому скоро исполнится два года. А карантине возлюбленная спортсмена провела на последней стадии интересного положения. И 27 мая в одной из американских клиник она подарила мужу еще одного сына Илью.

Теперь влюбленные коротают время уже будучи вчетвером. У Овечкина просторный особняк с бассейном и видом на побережье, поэтому наследникам есть, где поиграть. Шубская пока плохо спит, так как кормит наследника грудью, но ночные посиделки ей скрашивают сериалы. А на днях она решила показать, как выглядит после недавних родов. Девушка запечатлела себя в черный облегающих лосинах и белоснежной рубашке, которую повязала на узел в районе талии.

@nastyashubskaya

Поклонники были поражены тому, что у Анастасии уже точеная фигура, хотя она родила всего четыре недели назад. Супруга Овечкина показа не просто стройные ноги, но и безупречную талию. Казалось, что она и вовсе не ходила с большим животом всего месяц назад. Напомним, что обычно девушка редко оголяется. Она любит носить платья на запах с поясом. 26-летняя Шубская доказала, что материнство только украшает девушку.