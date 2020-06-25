Бочкарева впечатлила смелым фото с шикарным бюстом

Однако не все подписчики звезды сериала «Счастливы вместе» одобряют ее порой весьма откровенное поведение.

39-летняя Наталья Бочкарева не давала скучать поклонникам всю самоизоляцию: актриса ежедневно публиковала фото и видео, в которых показывала свое чувство юмора, артистические способности и хвасталась фигурой. И после окончания карантина Наталья не дает забыть о себе.

В очередной раз опубликовав пикантное фото в топе, подчеркивающем ее пышный бюст, и с клубникой во рту, актриса вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.

«Перед вами комическая зарисовка "Младенец, которому подсунули соску вместо маминой груди". А вы думайте в меру своей распущенности», — подписала она фото.

@natalia_bochkareva_official

«Вот это клубничка», «Прекрасная», «Внешний вид классической девушки XXI века», «Хорошенькая», «Взрослая женщина, такой фигней вечно занимается. Нет дел, что ли, больше никаких?», «Хорошая клубничка», «Наташик, как всегда, прекрасна. Артистичная, юморная, талантливая. Актриса с большой буквы и очень красивая женщина», «А мне нравится!», «Как-то не очень», «Вот это грудь», «Перебор», — последовали противоречивые комментарии от подписчиков.