Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наталья Бочкарева впечатлила фанатов смелым фото с шикарным бюстом: «Вот это клубничка!» 

Passion.ru и ещё 2 1 час назад
Бочкарева впечатлила смелым фото с шикарным бюстом
Фото: Passion.ru
Однако не все подписчики звезды сериала «Счастливы вместе» одобряют ее порой весьма откровенное поведение.
39-летняя Наталья Бочкарева не давала скучать поклонникам всю самоизоляцию: актриса ежедневно публиковала фото и видео, в которых показывала свое чувство юмора, артистические способности и хвасталась фигурой. И после окончания карантина Наталья не дает забыть о себе.
В очередной раз опубликовав пикантное фото в топе, подчеркивающем ее пышный бюст, и с клубникой во рту, актриса вызвала неоднозначную реакцию фолловеров.
«Перед вами комическая зарисовка "Младенец, которому подсунули соску вместо маминой груди". А вы думайте в меру своей распущенности», — подписала она фото.
@natalia_bochkareva_official
«Вот это клубничка», «Прекрасная», «Внешний вид классической девушки XXI века», «Хорошенькая», «Взрослая женщина, такой фигней вечно занимается. Нет дел, что ли, больше никаких?», «Хорошая клубничка», «Наташик, как всегда, прекрасна. Артистичная, юморная, талантливая. Актриса с большой буквы и очень красивая женщина», «А мне нравится!», «Как-то не очень», «Вот это грудь», «Перебор», — последовали противоречивые комментарии от подписчиков.
Видео дня. Волшебная таблетка
Passion.ru: последние новости
Вера Брежнева заинтриговала Сеть фото в облегающей юбке с дерзким разрезом Вера Брежнева заинтриговала Сеть фото в облегающей юбке с дерзким разрезом Анджелина Джоли впервые за три года прокомментировала развод с Брэдом Питтом: «Я думала о благополучии детей» Анджелина Джоли впервые за три года прокомментировала развод с Брэдом Питтом: «Я думала о благополучии детей» «Билан больше не первый»: зрители переголосовали за участников Евровидения-2008 «Билан больше не первый»: зрители переголосовали за участников Евровидения-2008
Женский форум
Звёзды , Наталья Бочкарева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Самые позорные наряды русских выпускниц
Самые позорные наряды русских выпускниц
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
10:48
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение