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Каменских затравили хейтеры из-за неудачного фото 

Teleprogramma.pro 58 минут назад
Каменских затравили хейтеры из-за неудачного фото
Фото: Teleprogramma.pro
В народе не зря говорят: «И на старуху бывает проруха». Вот и отечественные звезды, для которых позирование — родная стихия, нет-нет да не угодят своим поклонникам. Впрочем, нравиться всем фактически невозможно. На сей раз досталось сочной красавице Насте Каменских.
Возлюбленная Потапа предстала в личном блоге в total black look, утянув пышную грудь в мини-топ бра и облегающие брюки. Акцент звезда сделала на талии, которой может по праву гордиться.
«Черный — мой счастливый цвет»,
— оптимистично написала она, однако нарвалась на волну негативных комментариев.
Люди не оценили внешний вид Каменских: одним показалось, что она стала слишком худой, а другим не понравилось, как девушка позирует.
«А что с лицом?», «Это… выражение лица», «Это ужас, зачем так худеть?», «Настя…или неудачный ракурс… или хоре худеть, уже страшненько», «Была такая аппетитненькая! Нууууу перебор уже!», «Сухая…», «Становишься как все! А была индивидуал!» — можно увидеть в Сети.
Тем не менее, самым преданным поклонникам певица нравится любая. «Звездочка, в любом цвете хороша», «Побольше таких фото», «Красавица, как всегда огонь», — также написали фолловеры в Instagram.
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