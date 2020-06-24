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«Секс и сюрпризы»: бывший муж Бледанс рассказал о браке 

Teleprogramma.pro и ещё 3 2 часа назад
«Секс и сюрпризы»: экс-муж Бледанс рассказал о браке
Фото: Teleprogramma.pro
Брак Эвелины Бледанс и Александра Семина был одним из самых ярких в мире отечественного шоу-бизнеса. Пара на публике всегда демонстрировала идиллию, поэтому новость о том, что их союз распадается прозвучал словно гром среди ясного неба.
В 2017 году они разошлись официально, артистка объяснила их разлад неприятием супруга ее звездного положения. Мужчине не нравилось, что его благоверная всегда под прицелом теле— и фотокамер и жить им приходится немного напоказ. Это сильно удивило звезду, ведь Александр знал, на ком женится. Бледанс не скрывала, что с трудом перенесла расставание.
К счастью, супругам удалось сохранить нормальные отношения после развода и не ущемить их общего сына Семена в родительской любви. Его папа тоже занимается с ребенком и даже ведет от его имени личный блог в Instagram.
Сейчас экс-супруг Эвелины счастлив в другом браке с Мариной Ментусовой (расписались в декабре 2019-го года) и воспитывает 4-месячную дочь Веру. В программе «Развод» на ТВЦ он вспомнил свои отношения с Эвелиной, признав, что они были очень страстными и запоминающимися.
«В них было много эротики. Секс, юмор и сюрпризы — из этого состояли наши романтические приключения»,
— сказал он.
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Звёзды , Другое , Эвелина Бледанс , Александр Семин , ТВ Центр
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