Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало

Александр встретил молодую и красивую художницу и актрису Дарину Эрвин. Она известна тем, что рисует людей без одежды и сама снимается часто в чем «мать родила». Цекало быстренько развелся и оформил отношения с новой пассией в Беверли Хилз. К слову, уже в четвёртый раз.

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Вера Брежнева рассказывала, что сестра очень тяжело переживала развод. Еще бы! Ее с тремя детьми выкинули из особняка на Рублевки и поселили в квартире в Химках.

По просьбе новой жены Цекало выкупил у Виктории свою фамилию (новая пассия категорически не хотела носить одну фамилию с Викой), при виде новой молодой жены детям Виктории и Александра запрещено упоминать имя матери. Хотя Виктория с самого начала не препятствовала свадьбе и общению отца с детьми.

Однако, горе проходит, и Виктория вновь вернулась к жизни. Говорят, после развода она расцвела. До этого 34-летняя женщина носила лишь мешковатую одежду темных тонов и была похожа на затюканную домохозяйку, а тут похудела и стала элегантно одеваться.

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У бывшей супруги Цекало есть собственный бизнес — бутик модной одежды. К тому же Виктория подала на раздел имущества и алименты.

Говорят, и в личной жизни Вики все наладилось. Год назад на якобы снова вышла замуж. Но имя избранника держится в секрете.