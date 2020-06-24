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Бузова без белья сверкнула грудью в просвечивающем топике 

Teleprogramma.pro 54 минуты назад
Бузова без белья сверкнула грудью
Фото: Teleprogramma.pro
34-летняя Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Ранее в одном из интервью поющая телеведущая призналась, что сейчас она научилась справляться со стрессом и на негативные отклики в свой адрес не обращает никакого внимания. Однако несколько лет назад экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова довольно остро реагировала на нелицеприятные высказывания в свой адрес.
Знаменитость уверена, что никто не может указывать ей как жить, что носить, с кем общаться и чем заниматься. Так, Оля проигнорировала советы звездных коллег, когда те просили ее отказаться от музыкальной карьеры. Первая жена Дмитрия — Оксана Пономаренко и вовсе сравнивала пение Бузовой с голосом «больного гайморитом» человека. Однако теледива заявила, что будет и дальше совершенствовать свой вокал и не откажется от сцены.
@buzova86
На этот раз поклонники знаменитости переполошились из-за пикантного снимка Бузовой. Перед объективом фотокамеры девушка позировала в джинсовой мини-юбке и спортивной куртке. Примечательно, что певица отказалась от белья, представ на фото без лифа.
Так, Ольга сверкнула грудью в просвечивающем белом топике. Одни фолловеры теледивы посоветовали ей прикрыться, а другие — похвалили за смелость, подметив, что у Бузовой есть что показать. Некоторых заинтересовал вопрос, как на все это смотрит нынешний избранник Оли — шоумен Давид Манукян.
«Ох, что за горячая штучка?!», «Нереально красивая», «Тут даже есть на что взглянуть!», «Перебор, внимание только на вашу красивую грудь!», «Давид то куда смотрит?!», «Оля, срамота! Прикройся», «И правда, зачем нужна эта пластика! Все свое, естественное, очень соблазнительно», — такие комментарии появились под снимком теледивы.
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Звёзды , Оксана Пономаренко , Дмитрий Тарасов , Ольга Бузова
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