Как выглядит внебрачный сын Жени Белоусова 

Женя Белоусов ушел из жизни рано, ему было всего 32 года. После его смерти у певца осталось двое детей. Дочка в официальной семье и внебрачный сын Роман, которого родила клавишница группы Оксана Шидловская.

Сына Оксана Шидловская родила в 1992 году. У них с Женей тогда был бурный роман и ее даже прозвали «гастрольной женой» певца. Женя признал сына, дал ему свою фамилию, помогал и часто виделся с мальчиком.

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Сегодня Роману 28 лет. Официально он работает слесарем в автомастерской и пытается гастролировать с группой по городам и весям, выступая как сын легендарного Жени Белоусова, исполняет его хиты «Девчонка-девчоночка», «Вечерочек» и т.д. Многие говорят, что тембр голоса очень похож на Белоусовский, да и сам Роман внешне почти копия отца.

«Прознав про мой интерес к вокалу, мама решила взять инициативу в свои руки. Помню, как она села за клавиши и начала играть песню из репертуара группы Цветы «Бах творит» и я запел.. Внезапно у нее начало меняться выражение лица, а потом выступили слезы. «Тот самый тембр» изумленно говорила она. Я был несколько шокирован»,

— вспоминает Роман.

Молодой человек пытался поступить В ГИТИС, но на бюджетный не прошел, а платно учиться нет денег. В наследство от отца ему досталась только старая куртка. Официальными наследниками, получившими трехкомнатную квартиру в центре Москвы, являются жена и дочь Белоусова.

Со сводной сестрой Роман Белоусов общался один раз. Она сама предложила встретиться, но большую часть прогулки они молчали — не нашли общих тем.

Роман увлекается мотоциклами, покупает, реставрирует, перепродаёт. Тем и зарабатывает. Мать — Оксана Шидловская надеется, что сын в будущем откроет собственный автосервис.

Периодически на своей страничке в Инстаграм Рома вспоминает отца. Так, 2 июня в день смерти певца, молодой человек разместил фото с отцом и подписал