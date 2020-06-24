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Рустам Солнцев признал сходство с Бородиной 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Рустам Солнцев признал сходство с Бородиной
Фото: Teleprogramma.pro
Шоумен Рустам Солнцев в Instagram отреагировал на заявление блогера Лены Миро. Ранее скандальная девушка отмечала в одном из своих сообщений, что ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина с годами становится похожа на Рустама Солнцева. Блогер даже опубликовала два снимка, на которых действительно можно уловить кое-какие сходства между звездами.
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Миро также отмечала, что с годами Бородина становится такой красивой, что ее жуть берет.
«Моя и ваша любимая Ленка Миро пишет, что мы с Бородулькой мало того, что похожи, но еще и страшненькие оба. Ржу. Похожи и «красивые до жути». Пасяп, Ленка. А ведь кто— то из нас двоих красится и укладывается по три часа в день. И че, все напрасно че ли?»
Напомним, что Рустам Солнцев стал известен широкой публике благодаря проекту «Дом-2». На нем он появился в 2005 году.
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Звёзды , Рустам Солнцев , Ксения Бородина , Лена Миро
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