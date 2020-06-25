Чехова в бикини сверкнула аппетитными формами

Известная телеведущая Анфиса Чехова отправилась на отдых в Сочи. Там эффектная брюнетка поселилась в одном из отелей, оказавшись соседкой Леры Кудрявцевой . Вместе девушки уже успели провести не один приятный вечер, а также сходили на пляж.

Накануне Анфиса Чехова показала себя в эффектном облегающем платье миди, подчеркнувшем ее изящные формы. А на этот раз инстадива просто взорвала свой Instagram, запостив свое фото в бикини. Она выбрала для съемок территорию бассейна и позировала в ярком кислотного цвета оранжевом купальнике.

«Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики»,

— подписала свое фото Чехова.

@achekhova

В комментариях случился настоящий взрыв эмоций. Причем, не только мальчики, но и девочки усыпали свою любимицу комплиментами.

«Фото огонь, красивое место, и бассейн»,

«Вы красавица. Настоящая женщина»,

«Анфиса, супер! Прекрасная фотография! Девочкам тоже нравится»,

«Шикарно»,

«Огонь фигура»,

«Очень красивая»,

— пишут люди.