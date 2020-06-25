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«Заказ выполнен, мальчики»: Чехова в бикини сверкнула аппетитными формами 

Teleprogramma.pro и ещё 1 24 минуты назад
Чехова в бикини сверкнула аппетитными формами
Фото: Teleprogramma.pro
Известная телеведущая Анфиса Чехова отправилась на отдых в Сочи. Там эффектная брюнетка поселилась в одном из отелей, оказавшись соседкой Леры Кудрявцевой. Вместе девушки уже успели провести не один приятный вечер, а также сходили на пляж.
Накануне Анфиса Чехова показала себя в эффектном облегающем платье миди, подчеркнувшем ее изящные формы. А на этот раз инстадива просто взорвала свой Instagram, запостив свое фото в бикини. Она выбрала для съемок территорию бассейна и позировала в ярком кислотного цвета оранжевом купальнике.
«Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики»,
— подписала свое фото Чехова.
@achekhova
В комментариях случился настоящий взрыв эмоций. Причем, не только мальчики, но и девочки усыпали свою любимицу комплиментами.
«Фото огонь, красивое место, и бассейн»,
«Вы красавица. Настоящая женщина»,
«Анфиса, супер! Прекрасная фотография! Девочкам тоже нравится»,
«Шикарно»,
«Огонь фигура»,
«Очень красивая»,
— пишут люди.
Кстати, в этом летнем сезоне Чехова — не первая, кто похвастался своей фигурой в купальнике. Уже открыли купальный сезон актрисы Анна Банщикова, Марина Александрова и супруга Никиты Преснякова модель Алена Краснова.
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Звёзды , Фигура в бикини , Бикини , Красивые девушки , Анфиса Чехова , Марина Александрова , Лера Кудрявцева , Никита Пресняков , Анна Банщикова
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