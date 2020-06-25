Чехова в бикини сверкнула аппетитными формами

Известная телеведущая Анфиса Чехова отправилась на отдых в Сочи. Там эффектная брюнетка поселилась в одном из отелей, оказавшись соседкой Леры Кудрявцевой. Вместе девушки уже успели провести не один приятный вечер, а также сходили на пляж.
Накануне Анфиса Чехова показала себя в эффектном облегающем платье миди, подчеркнувшем ее изящные формы. А на этот раз инстадива просто взорвала свой Instagram, запостив свое фото в бикини. Она выбрала для съемок территорию бассейна и позировала в ярком кислотного цвета оранжевом купальнике.
«Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: «Ну, сделайте уже фото в купальнике». Заказ выполнен, мальчики»,
— подписала свое фото Чехова.
@achekhova
В комментариях случился настоящий взрыв эмоций. Причем, не только мальчики, но и девочки усыпали свою любимицу комплиментами.
«Фото огонь, красивое место, и бассейн»,
«Вы красавица. Настоящая женщина»,
«Анфиса, супер! Прекрасная фотография! Девочкам тоже нравится»,
«Шикарно»,
«Огонь фигура»,
«Очень красивая»,
— пишут люди.
Кстати, в этом летнем сезоне Чехова — не первая, кто похвастался своей фигурой в купальнике. Уже открыли купальный сезон актрисы Анна Банщикова, Марина Александрова и супруга Никиты Преснякова модель Алена Краснова.