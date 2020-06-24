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Настя Задорожная показала себя без макияжа 

New Magazine 1 час назад
Настя Задорожная показала себя без макияжа
Фото: New Magazine
Всё чаще многие пускают слухи о том, что актриса пользуется процедурами и инъекциями у косметолога. Однако Настя опровергла эти слухи и показала свою кожу во всей красе.
«Что мы видим на фотке? Все 45 причин, которые по-хорошему я должна зафильтровать и загримировать. И вообще не портить людям настроение ужасными фотками»,
— пишет Задорожная.
@stasya_ru
Настя призналась, что за свои 35 лет не делала инъекций, операций по омоложению и т.д. Хотя из-за профессии, кожа актрисы находится под тонной грима. А это совершенно разные вещи по сравнению с дневным макияжем.
«Сразу начну с конца: когда я дошла до самого хорошего и дорогого косметолога (все же думают, что только так можно поддерживать себя в форме), первое что мне сказали: НИКАКИХ УКОЛОВ. БОЖЕ УПАСИ. Всё ручками и правильными формулами из ферментов и тд. В 35. Задумайтесь пожалуйста пока вам нет 35, а на лице уже можно как на надувном матрасе прыгать (у некоторых оно выглядит именно так, уж простите), а точно это то, чего я хочу?»,
— продолжает актриса.
Настя рассказала, что если забросит уход за кожей, хоть ненадолго забудет о дисциплине, то ее кожа сразу покроется всевозможными прыщами и угрями. В конце Настя Задорожная призвала всех любить себя такими, какие есть, не стесняясь недостатков своей кожи.
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