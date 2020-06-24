Ловко развели: Асмус и Харламов всех обманули

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Маркони пояснил, что паре досталось синхронное наказание, хотя обычно, когда у участников ничья, проигравший определяется монеткой.

"И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — сообщил Маркони.

Посмотреть шоу с участием Харламова и Асмус можно будет в июле.