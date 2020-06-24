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Развод Асмус и Харламова оказался розыгрышем 

Екатерина Ёлкина 50 минут назад
Ловко развели: Асмус и Харламов всех обманули
Фото: @garikkharlamov
Накануне комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Сегодня выяснилось, что звездная пара всех разыграла. Об этом рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони в интервью "Комсомольской правде".
Маркони пояснил, что паре досталось синхронное наказание, хотя обычно, когда у участников ничья, проигравший определяется монеткой.
"И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — сообщил Маркони.
Посмотреть шоу с участием Харламова и Асмус можно будет в июле.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Кристину Асмус обвинили в хайпе на разводе.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Владимир Маркони , Комсомольская правда
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