Ловко развели: Асмус и Харламов всех обманули

Накануне комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Сегодня выяснилось, что звездная пара всех разыграла. Об этом рассказал ведущий YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони в интервью "Комсомольской правде".
Маркони пояснил, что паре досталось синхронное наказание, хотя обычно, когда у участников ничья, проигравший определяется монеткой.
"И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — сообщил Маркони.
Посмотреть шоу с участием Харламова и Асмус можно будет в июле.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Кристину Асмус обвинили в хайпе на разводе.