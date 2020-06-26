Певица «не смогла найти» бикини

Популярная британская поп-певица Рита Ора разместила в соцсетях снимок, на котором она загорает во дворе своего дома. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 29-летняя исполнительница позирует за столом в деревянном кресле. Она одета в красный бюстгальтер из прозрачной ткани и лиловые расстегнутые брюки. «Не смогла найти бикини», — подписала Ора пост, который собрал 700 тысяч лайков.

@ritaora

Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы. «Не нашла купальник и отправилась загорать в нижнем белье, браво!», «Рита, слава богу тебе удалось найти брюки», «Ты забыла его у меня дома, не помнишь?», «Загорай хоть голой, но продолжай публиковать свои фото», — высказались они.

Ранее в июне Риту Ору высмеяли за «поплывший» фон на размещенной ею в соцсетях фотографии с домашней тренировки. На кадре знаменитость позирует в розовых лосинах и спортивном топе белого цвета, стоя перед камерой на четвереньках. Внимание поклонников привлекло окно позади Оры: его контуры искривились из-за применения фоторедакторов.