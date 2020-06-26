Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица «не смогла найти» бикини и отправилась загорать в прозрачном белье 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Певица «не смогла найти» бикини
Фото: @ritaora
Популярная британская поп-певица Рита Ора разместила в соцсетях снимок, на котором она загорает во дворе своего дома. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На фотографии 29-летняя исполнительница позирует за столом в деревянном кресле. Она одета в красный бюстгальтер из прозрачной ткани и лиловые расстегнутые брюки. «Не смогла найти бикини», — подписала Ора пост, который собрал 700 тысяч лайков.
@ritaora
Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы. «Не нашла купальник и отправилась загорать в нижнем белье, браво!», «Рита, слава богу тебе удалось найти брюки», «Ты забыла его у меня дома, не помнишь?», «Загорай хоть голой, но продолжай публиковать свои фото», — высказались они.
Ранее в июне Риту Ору высмеяли за «поплывший» фон на размещенной ею в соцсетях фотографии с домашней тренировки. На кадре знаменитость позирует в розовых лосинах и спортивном топе белого цвета, стоя перед камерой на четвереньках. Внимание поклонников привлекло окно позади Оры: его контуры искривились из-за применения фоторедакторов.
Видео дня. Как живёт вдова Хворостовского
Последние новости
Серебренникова признали виновным в хищениях Серебренникова признали виновным в хищениях В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом с конца апреля В России выявили минимум новых случаев заражения коронавирусом с конца апреля Москвичей предупредили об аномальной жаре Москвичей предупредили об аномальной жаре
Женский форум
Звёзды , Рита Ора
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Муцениеце после развода публикует фото в бикини
Муцениеце после развода публикует фото в бикини
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Самая красивая женщина снялась полностью обнаженной
Дайнеко раскритиковали за снимок без белья
Дайнеко раскритиковали за снимок без белья
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как отличить качественный сыр от подделки
02:35
Как отличить качественный сыр от подделки
Еда
Стефания Маликова показала маленького брата
03:09
Стефания Маликова показала маленького брата
Звёзды Дети
Куда пропала Верка Сердючка
03:15
Куда пропала Верка Сердючка
Звёзды
Почему не все сухофрукты полезны
20:00
Почему не все сухофрукты полезны
Еда Здоровье
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
10:48
Звездные братья и сестры, недолюбливающие друг друга
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение