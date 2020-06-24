Харламов выступил с опровержением

Комик Гарик Харламов отреагировал на слова ведущего YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони, который в интервью изданию «Комсомольская правда» назвал развод с Асмус розыгрышем.

Артист записал короткое видео, в котором объяснил, что развод не выдумка.

"Вот оно как. Comment Out значит. Ну действительно, как еще пропиарить свою передачу? За счет чужого развода", — говорит Гарик Харламов.

Также он сообщил, что очень хочет посмотреть выпуск шоу, в котором якобы участвовал он и Асмус, и предложил Маркони опубликовать трейлер или нарезку кадров из передачи, чтобы все могли убедиться в ее правдивости.

Напомним, что накануне Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе, а позже появилось сообщение, что это розыгрыш.