Елизавета Пескова заявила, что она не «мажор» 

22-летняя дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова написала честный пост.
Старшая дочь пресс-секретаря Владимира Путина часто подвергается нападкам в Сети. Елизавету Пескову обвиняют в том, что она относится к так называемой «золотой молодежи» и «мажорам». Однако сама дочь Дмитрия Пескова категорически не согласна с этим. Она неоднократно говорила, что старается всего добиваться сама, а недавно запустила собственный бизнес. Несколько часов назад Елизавета в своем Instagram опубликовала кадры с сестрой Алексадрой Жулиной старшей дочерью Татьяны Навки от первого брака, а также с братом Миком. В подписи к снимкам Елизавета высказалась о причислении их к «золотой молодежи».
Обидное, лично для меня, слово «мажор» произошло от французского слова majeur (высший, больший) и появилось оно в период развитого социализма (конец 70х). Сегодня же в России понятие «золотая молодежь» всегда ассоциируется с «детками богатых родителей», разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования. Большинству на ум сразу приходит сынок богатого отца в Лондоне, с дорогущими часами и бутылкой шампанского в руках. Или же переделанную фифу с пустыми глазами и пафосным выражением лица, с пакетами от Шанель, сидящую в ресторане l’Avenue в Париже. В нашей стране данное понятие ассоциируется только с негативом и вызывает лишь неприязнь.
Прожив 8 лет в Европе, общаясь с абсолютно разными людьми, (от арабов из Сан Дени, до представителей французской буржуазии), могу сказать, что там понятие «золотая молодежь» практически утратило свою актуальность. Там нет такого ярко выраженного социального неравенства и, смотря на молодых ребят, трудно сказать, кто из какой семьи. Одеваются все примерно одинаково, выпячивающие логотипы и бренды считаются дурным тоном, а клубы и рестораны могут позволить себе не только люди из обеспеченных семей. Лично у нас очень строгие родители, особенно в отношении всего, что касается денег. Да, мы не из простой семьи. Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать,
— написала Пескова.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях фолловеры Елизаветы поддержали ее и отметили, что в этой ситуации все зависит от конкретного человека. Напомним, что Елизавета и Александра учатся в МГИМО.