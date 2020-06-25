Тарзан решил кардинально сменить имидж 

Выступающий под псевдонимом Тарзан Сергей Глушко решился сменить свой фирменный имидж.
В Инстаграме муж Наташи Королевой обескуражил фолловеров снимком в новом образе. Вместо длинных кудрявых волос у него появилась копна из прямых прядей. А главным акцентом стали седые усы на манер Халка Хогана.
@tarzan___official
Сам Тарзан иронично оценил свое перевоплощение, сделав отсылку к казакам: «Ну шо… Поскакали?!»
Судя по всему, Глушко загримировался ради участия в одном из проектов, ибо упомянул в аннотации к посту некую «интригу».
Подписчики заявили в комментариях, что он стал похож на военного физрука. Другим же почудилось сходство с Александром Бегловым и даже с Владимиром Лениным.