«Просто сбрей брови»: Джиган дал совет Харламову 

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".

"Просто сбрей брови",

— написал певец в комментарии под постом комика.

Харламов ответил, что уже выезжает к Джигану с бритвой.

В марте супруга Джигана модель Оскана Самойлова заявила, что намерена с ним развестись. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста лейбла Black Star, в котором он появился без бороды и бровей.

Самойлова рассказала, что супруг обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".

Спустя некоторое время Джиган и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.