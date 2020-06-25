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«Просто сбрей брови»: Джиган дал совет Харламову 

РИА Новости 1 час назад
«Просто сбрей брови»: Джиган дал совет Харламову
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Певец Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) дал совет Гарику Харламову после сообщений о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни "кто-то третий".
"Просто сбрей брови",
— написал певец в комментарии под постом комика.
Харламов ответил, что уже выезжает к Джигану с бритвой.
В марте супруга Джигана модель Оскана Самойлова заявила, что намерена с ним развестись. Такое решение модель приняла после того, как в марте этого года супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста лейбла Black Star, в котором он появился без бороды и бровей.
Самойлова рассказала, что супруг обманывал ее на протяжении десяти лет, которые они были вместе. Сам музыкант призывал ее "не верить в сплетни и слухи".
Спустя некоторое время Джиган и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , РИА Новости
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