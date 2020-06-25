Брухунова ответила на критику своей внешности

Татьяна Брухунова , новая пассия комика Евгения Петросяна , часто подвергается нападкам со стороны подписчиков. Дать совет по поводу того, как ей одеваться и краситься, есть желание у огромного числа людей. Как правило, Татьяна не реагирует на едкие комментарии, но иногда позволяет себе сдержанно ответить.

Но недавно Брухунова решила прервать молчание и высказать все то, что она думает по поводу таких советчиков в комментариях, в своем Инстаграм:

"За период карантина я поняла две вещи. Первое — выгляжу я, как бабушка (ну, нет у меня леопардовых лосин — простите!). Второе — мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу.

Эти «светлые мысли» активно вбрасываются в комментарии под любым постом (даже туда, где меня нет). Недавно «знатоки» договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака".

Также она посетовала, что у раздающих советы о моде подписчиков, как правило, ноль фотографий и созданные недавно аккаунты. Из-за чего Татьяна думает, что это может быть искусственно созданная шумиха:

"Оказалось, что это делается дабы в СМИ написали нечто вроде: «… но многие подписчики Татьяны разочарованы…» и прочую ересь в таком ключе".

"Уважаемые «эксперты»! Спасибо, что создаёте шумиху вокруг моего профиля. Это прибавляет мне адекватных подписчиков и радость общения с ними".

В комментариях Брухунову спросили, не носила ли она раньше длинные волосы? Она ответила, что их пришлось укоротить после смерти ее отца, которая случилась семь лет назад, так как они стали очень сильно выпадать.

Также она ответила на вопрос подписчиков о макияже. Татьяна написала, что вообще не использует косметику в без необходимости, макияж наносит только, когда этого требует дресс-код.