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Настя Ивлеева объяснила, зачем хвастается роскошной жизнью 

Клео.Ру и ещё 2 1 час назад
Ивлеева рассказала, зачем хвастается богатством
Фото: Клео.Ру
Недавно популярный блогер и ведущая программы «Орел и решка» подверглась критике в сети. Пользователи обвинили ее в том, что она утратила имидж «простой девчонки», за что в свое время и получила признание поклонников. Теперь же звезда демонстрирует все больше пафоса и хвастается шикарной жизнью.
Поводом послужили публикации Анастасии в сторис в Инстаграм, где она показала, как проводит время со своим супругом Элджеем. Девушка продемонстрировала роскошный автопарк. В видео то и дело присутствовали аксессуары класса люкс. При этом знаменитость оставила следующий комментарий: «У меня классный муж, я одеваюсь, как хочу, ем, что хочу, живу, как хочу».
Подобные действия нашли одобрение далеко не у всех подписчиков. Они обвинили Ивлееву в намеренном хвастовстве и отметили, что так кичиться роскошью ей не к лицу.
После этого блогер посчитала нужным дать объяснение своим действиям. Она отметила, что на данный момент ей 29 лет, поэтому логично, что с возрастом ее интересы изменились. Как и любой девушке, ей хочется похвастаться перед подругами нарядами, а сделать это для нее проще всего в сети. При этом, заявила Настя, главным является дальнейшее желание развиваться, но сохранять чистоту души.
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