Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Плюс-сайз модель оголила грудь для обложки журнала 

Lenta.ru 3 часа назад
Плюс-сайз модель оголила грудь для обложки журнала
Фото: @ashleygraham
Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии для обложки модного журнала Harper's Bazaar. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном снимке 32-летняя знаменитость запечатлена в облегающем трикотажном платье молочного цвета с вырезами, оголяющими живот и грудь. Ее образ дополняет крупное золотистое колье. Пост набрал 636 тысяч лайков.
@ashleygraham
Поклонники восхитились внешним видом Грэм. «Боже, это потрясающе», «Ты невероятно вдохновляешь! Спасибо», «Платье просто восхитительное, как и ты!», «Выглядишь невероятно! Хотелось бы мне быть такой же уверенной в себе и своем теле», — комментировали они.
Автором дистанционной съемки через платформу Zoom стал известный американский фотограф и режиссер итальянского происхождения Марио Сорренти (Mario Sorrenti), который неоднократно сотрудничал с изданиями Vogue, W Magazine, Harper's Bazaar. Кроме того, он работал с такими моделями, как Жизель Бюндхен, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Стилизовал фотосессию Джордж Кортина (George Cortina).
В июне Грэм уже снималась для британской версии модного издания Harper's Bazaar. На фотографиях модель держит на руках сына Исаака и кормит его на камеру. Ее запечатлели в поле в белом платье длины макси с несколькими вырезами, которые оголяют ноги. Автором съемки выступил супруг модели, режиссер и кинопродюсер Джастин Эрвин (Justin Ervin).
Видео дня. Волшебная таблетка
Последние новости
Российская соцсеть разрешила пользователям создавать собственные стикеры Российская соцсеть разрешила пользователям создавать собственные стикеры Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади Байден станет официальным кандидатом от демократов почти виртуально Байден станет официальным кандидатом от демократов почти виртуально
Женский форум
Звёзды , Марио Сорренти , Жизель Бюндхен , Кейт Мосс , Наоми Кэмпбелл
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Настя Каменских засветила грудь на потеху публике
Что будет, если ходить без трусов
Что будет, если ходить без трусов
Самые позорные наряды русских выпускниц
Самые позорные наряды русских выпускниц
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение