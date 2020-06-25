Муцениеце после развода публикует фото в бикини

Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня. После этого Павел полностью погрузился в работу, а вот Агата большую часть времени проводит с детьми.

Сейчас Муцениеце наслаждается теплой погодой и старается много гулять с дочкой и сыном, тем более что режим самоизоляции наконец снят. Накануне Агата отправилась вместе с наследниками и подругой отдохнуть около бассейна и позагорать.

Муцениеце опубликовала фото, на котором показала фигуру в алом бикини. Снимок сразу же набрал много восторженных отзывов от преданных поклонников актрисы, которые не забыли уколоть Прилучного, намекнув на то, как много он потерял.

«Не бывает много фоток в купальнике»,

— подписала кадр Агата.

@agataagata

«Чтобы он понял, кого потерял!»,

— тут же подхватили подписчики.

Поклонники актрисы отмечают, что развод пошел Муцениеце только на пользу. Она заметно похудела, а благодаря частым занятиям спортом еще и привела фигуру в тонус и теперь демонстрирует практически идеальный пресс.