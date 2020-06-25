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«Чтобы он понял, кого потерял»: Муцениеце после развода публикует фото в бикини 

Экспресс газета 3 часа назад
Муцениеце после развода публикует фото в бикини
Фото: Экспресс газета
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись 15 июня. После этого Павел полностью погрузился в работу, а вот Агата большую часть времени проводит с детьми.
Сейчас Муцениеце наслаждается теплой погодой и старается много гулять с дочкой и сыном, тем более что режим самоизоляции наконец снят. Накануне Агата отправилась вместе с наследниками и подругой отдохнуть около бассейна и позагорать.
Муцениеце опубликовала фото, на котором показала фигуру в алом бикини. Снимок сразу же набрал много восторженных отзывов от преданных поклонников актрисы, которые не забыли уколоть Прилучного, намекнув на то, как много он потерял.
«Не бывает много фоток в купальнике»,
— подписала кадр Агата.
@agataagata
«Чтобы он понял, кого потерял!»,
— тут же подхватили подписчики.
Поклонники актрисы отмечают, что развод пошел Муцениеце только на пользу. Она заметно похудела, а благодаря частым занятиям спортом еще и привела фигуру в тонус и теперь демонстрирует практически идеальный пресс.
Другие же считают, что на самом деле Агата такими снимками хочет привлечь внимание бывшего мужа, который, по слухам, уже успел закрутить роман с актрисой Мирославой Карпович.
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Звёзды , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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