Российские поклонники добились многочисленными просьбами от ведущей Анфисы Чеховой фотографий в откровенном образе. Сейчас теледива находится на курорте в Адлере, откуда решила поделиться "долгожданными" снимками.

"Откровенные" фото Анфиса Чехова разместила в Instagram-аккаунте. Пост звезда сопроводила текстом, в котором рассказала о прелестях отдыха в Адлере и обратилась к мужской половине подписчиков.

— "Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: "Ну, сделайте уже фото в купальнике". Заказ выполнен, мальчики",

— написала Чехова под снимком в ярком открытом купальнике на фоне голубого бассейна.

@achekhova

Поклонники высоко оценили фигуру Чеховой. Некоторые стали "оправдываться", что не просили такого жеста со стороны ведущей, а часть заявила о желании "увидеть больше".

— "Ну какая же фигурка ладненькая", "Настоящая женщина", "Анфиса, такая у вас фигура шикарная", "прям спасательница Малибу", "Зачем просить фото в купальнике, когда можно просить без него?", "Какая женственная фигура", — написали поклонники под снимком.