Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заказ выполнен, мальчики»: Чехова исполнила откровенное желание мужчин на отдыхе 

Vse42.ru 2 часа назад
Российские поклонники добились многочисленными просьбами от ведущей Анфисы Чеховой фотографий в откровенном образе. Сейчас теледива находится на курорте в Адлере, откуда решила поделиться "долгожданными" снимками.
"Откровенные" фото Анфиса Чехова разместила в Instagram-аккаунте. Пост звезда сопроводила текстом, в котором рассказала о прелестях отдыха в Адлере и обратилась к мужской половине подписчиков.
— "Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: "Ну, сделайте уже фото в купальнике". Заказ выполнен, мальчики",
— написала Чехова под снимком в ярком открытом купальнике на фоне голубого бассейна.
@achekhova
Поклонники высоко оценили фигуру Чеховой. Некоторые стали "оправдываться", что не просили такого жеста со стороны ведущей, а часть заявила о желании "увидеть больше".
— "Ну какая же фигурка ладненькая", "Настоящая женщина", "Анфиса, такая у вас фигура шикарная", "прям спасательница Малибу", "Зачем просить фото в купальнике, когда можно просить без него?", "Какая женственная фигура", — написали поклонники под снимком.
Известно, что в том же санатории находится и другая ведущая — Лера Кудрявцева. Она также не осталась в стороне от комментаторов, и написала, что "сама бы с удовольствием уснула" на груди у теледивы. Ранее Кудрявцева заявила о повышенном уровне стресса и проблемах со здоровьем.
Vse42.ru: последние новости
"Невозможно сравнивать": Рудковская высказалась о "поражении" Билана на "Евровидении-2008" "Невозможно сравнивать": Рудковская высказалась о "поражении" Билана на "Евровидении-2008" "Кто не делает ошибок": жена Николаева высказалась о разводе Муцениеце и Прилучного "Кто не делает ошибок": жена Николаева высказалась о разводе Муцениеце и Прилучного "Лютики на скотче": актриса Задорожная показала "голый" снимок для мужского журнала "Лютики на скотче": актриса Задорожная показала "голый" снимок для мужского журнала
Женский форум 6
Звёзды , Видео , Анфиса Чехова , Лера Кудрявцева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Голые свидания: авантюра для смелых
Голые свидания: авантюра для смелых
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение