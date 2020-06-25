Российские поклонники добились многочисленными просьбами от ведущей Анфисы Чеховой фотографий в откровенном образе. Сейчас теледива находится на курорте в Адлере, откуда решила поделиться "долгожданными" снимками.
"Откровенные" фото Анфиса Чехова разместила в Instagram-аккаунте. Пост звезда сопроводила текстом, в котором рассказала о прелестях отдыха в Адлере и обратилась к мужской половине подписчиков.
— "Ну, что, дождались? В моем директе, наверное, самая частая просьба от мужчин: "Ну, сделайте уже фото в купальнике". Заказ выполнен, мальчики",
— написала Чехова под снимком в ярком открытом купальнике на фоне голубого бассейна.
@achekhova
Поклонники высоко оценили фигуру Чеховой. Некоторые стали "оправдываться", что не просили такого жеста со стороны ведущей, а часть заявила о желании "увидеть больше".
— "Ну какая же фигурка ладненькая", "Настоящая женщина", "Анфиса, такая у вас фигура шикарная", "прям спасательница Малибу", "Зачем просить фото в купальнике, когда можно просить без него?", "Какая женственная фигура", — написали поклонники под снимком.
Известно, что в том же санатории находится и другая ведущая — Лера Кудрявцева. Она также не осталась в стороне от комментаторов, и написала, что "сама бы с удовольствием уснула" на груди у теледивы. Ранее Кудрявцева заявила о повышенном уровне стресса и проблемах со здоровьем.