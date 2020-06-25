Брежнева заинтриговала Сеть фото в юбке с разрезом

Вера Брежнева сделала ставку на контраст белого и черного, и она оказалась выигрышной. 38-летняя певица заинтриговала фолловеров в Instagram эффектным фото и собрала сотни восторженных комплиментов.

«Лето!Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным!» — прокомментировала Вера Брежнева новую публикацию (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

На снимке звезда позирует в облегающем коротком топе с длинным рукавом, соблазнительно спущенном с одного плеча. На контрасте с ним играет кипенно-белая юбка из хлопкового шитья с цветочным паттерном. Пикантный разрез спереди подчеркнул бесконечно длинные стройные ноги певицы. Дополнили аутфит броские серебристые серьги-кольца и любимая летняя деталь Брежневой — темные солнцезащитные очки-вайфареры.

@ververa

Поклонники не жалели комплиментов в адрес звезды. «Какая красивая!», «Вера волшебная!», «Красавица неземная», «Отлично выглядите», «Клеопатра!», «Замечательное сочетание черного и белого, и изящных форм» — пишут в комментариях. О других стильных образах и событиях из жизни артистки — на Passion.ru.