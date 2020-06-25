Как Маша Распутина выглядела до пластики 

Эффектная певица российской эстрады в 90-е была «секс-символом». И по сей день 56-летняя артистка смогла сохранить свою привлекательность и как прежде волнует многих мужчин.

Исполнительница хита «Чайная роза» Маша Распутина привлекает к себе внимание не только благодаря таланту, но и эффектной внешностью. Предлагаем посмотреть, как выглядела ранее артистка, на пике развития карьеры.

Безусловно, сегодняшний эффектный внешний вид Распутиной заслуга рук пластических хирургов. Просматривая архивные снимки Маши, примерно двадцати летней давности, когда она находилась только на пике своей карьеры, выглядит она далеко не так как ранее.

Чтобы выглядеть не на свой возраст, а гораздо моложе женщине помогает пластика, а также «всеми любимый фотошоп». Помимо этого оставаться в форме ей помогают ухаживающие и омолаживающие процедуры, занятия спортом и регулярные гастроли.

Певица все также шикарна, но тогда поклонники сначала узнали ее как Аллу Агееву из Кемеровской области, а затем с развитием ее творчества она взяла сценический псевдоним. Тогда она еще была с «натуральной» красотой, хорошенькая, с правильными чертами лица. Согласитесь, ее здесь довольно сложно узнать.

Затем она взялась за кардинальную смену своего сценического образа. Распутина одна из первых артисток нашей эстрады, кто увеличила губы. Как можете помнить, длинные ресницы артистки, большие губы, сделанная грудь, стали объектами постоянных пародий.

Она кардинально изменила свою внешность и, глядя на нее сегодня и тогда, кажется это будто два разных человека. Перед нами уже не девушка с ямочками на щеках, а женщина с большим количеством «силикона и ботокса».

Она не стеснялась надевать ультракороткие сценические наряды, демонстрируя свои эффектные формы. Но с годами она сильно изменила свою природную привлекательность, ведь это «жертвы» ради шоу-бизнеса. Конечно, в настоящее время уже никого не удивить таким изобилием пластики, скорее Распутина осталась феноменом той эпохи.