В Сеть слили переписку Херд и Маска

Журналистам стали доступны скриншоты личной переписки звезды «Аквамена» Эмбер Херд и Илона Маска , которую они вели в самом начале своего романа.

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По сообщениям СМИ будущая пара начала свое общение еще в тот момент, когда Херд была официально замужем за Джонни Деппом . В переписке, которая датируется 2016 годом, Илон прямо признается замужней актрисе в своей симпатии «Ты мне очень нравишься», — написал бизнесмен.

Херд ответила взаимностью на слова миллиардера и даже придумала для него милое прозвище с отсылкой к разрабатываемому им космического корабля SpaceX. В свой телефон Эмбер записала Илона, как «Rocketman». Флирт двух звезд происходил за спиной Джонни Деппа, который не знал о происходящем. В переписке с Маском Херд также впервые признается, что собирается развестись с мужем — на тот момент о планах актрисы не было известно самому Деппу. Таким образом Илон Маск узнал о разводе супругов раньше звезды «Пиратов Карибского моря».

На скриншотах запечатлены и другие признания Эмбер. В ходе милой переписки с Илоном, актриса заявила, что ее муж «бывает неадекватным и поднимает на нее руку», как сообщает издание The Mirror. Бизнесмен выразил готовность нанять для своей возлюбленной «круглосуточную охрану» ради ее безопасности.

Сам Маск отвергает факт начавшегося романа еще во время официального замужества Херд и настаивает, что их романтическое общение началось в начале июня 2016 года, хотя на опубликованных сообщениях с признаниями миллиардера стоит дата 22 мая того же года.