Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошью

Блогера и телеведущую Настю Ивлееву упрекнули в хвастовстве. Дело в том, что девушка стала часто публиковать посты в Инстаграм, которые демонстрируют ее роскошный образ жизни. По мнению подписчиков, чрезмерная хвастливость не к лицу Насте, потому что та стала знаменитой как раз благодаря образу простой девушки из народа.

Свою тягу демонстрировать роскошь Настя объяснила желанием пощеголять перед подругами. А самый простой способ это сделать, по мнению Ивлеевой, это опубликовать новый пост или сделать сториз.

Настя отметила, что ей уже 29 лет, и возможно с возрастом у нее изменились вкусы и приоритеты. Но главным, считает она, в человеке должно оставаться желание развиваться и получать новые знания.