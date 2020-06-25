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Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошной жизнью 

Стелла Шмель 1 час назад
Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошью
Фото: @_agentgirl_
Блогера и телеведущую Настю Ивлееву упрекнули в хвастовстве. Дело в том, что девушка стала часто публиковать посты в Инстаграм, которые демонстрируют ее роскошный образ жизни. По мнению подписчиков, чрезмерная хвастливость не к лицу Насте, потому что та стала знаменитой как раз благодаря образу простой девушки из народа.
Свою тягу демонстрировать роскошь Настя объяснила желанием пощеголять перед подругами. А самый простой способ это сделать, по мнению Ивлеевой, это опубликовать новый пост или сделать сториз.
Настя отметила, что ей уже 29 лет, и возможно с возрастом у нее изменились вкусы и приоритеты. Но главным, считает она, в человеке должно оставаться желание развиваться и получать новые знания.
Ранее "Рамблер" писал, что Брухунова ответила на критику своей внешности.
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