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В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике «свим-дресс» на «Золотых Песках» в Болгарии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике
Фото: Teleprogramma.pro
На страничке фотохудожника и режиссера Романа Родина в Instagram появился редкий снимок Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в купальнике «свим-дресс». В далеком 1994 году она отдыхала на «Золотых песках» в Болгарии, где ее и удалось запечатлеть недалеко от Черного моря.
«А это «Золотые Пески», 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Продюсер и директор Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на «Золотых Песках».
Роман Родин Кстати, Родин пояснил, что в то утро Алла Пугачева не купалась в море, как многие себе могут представить, глядя на кадр. Она вышла позагорать, но погода была прохладная, поэтому она накинула куртку.
@romanrodin1959
Кроме того, фотограф отметил, что Пугачева и Родин, изображенные на снимке, смотрят на балкон отеля, где находится поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров. В те годы он был супругом Аллы Пугачевой. Также Родин поведал и еще один интересный факт из тех болгарских гастролей. Оказывается, Пугачева и Киркоров сидели на «особенной» диете, в составе которой был только сыр и вино, сообщает «Комсомольская правда».
Добавим, что Аллы Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Общих детей у них в браке не появилось. Исполнитель был четвертым по счету мужем Примадонны.
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Звёзды , Филипп Киркоров , Олег Непомнящий , Роман Родин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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