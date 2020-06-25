В Сети появился снимок Пугачевой в купальнике

На страничке фотохудожника и режиссера Романа Родина в Instagram появился редкий снимок Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в купальнике «свим-дресс». В далеком 1994 году она отдыхала на «Золотых песках» в Болгарии, где ее и удалось запечатлеть недалеко от Черного моря.

«А это «Золотые Пески», 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию. Продюсер и директор Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе на «Золотых Песках».

Роман Родин Кстати, Родин пояснил, что в то утро Алла Пугачева не купалась в море, как многие себе могут представить, глядя на кадр. Она вышла позагорать, но погода была прохладная, поэтому она накинула куртку.

@romanrodin1959

Кроме того, фотограф отметил, что Пугачева и Родин, изображенные на снимке, смотрят на балкон отеля, где находится поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров . В те годы он был супругом Аллы Пугачевой. Также Родин поведал и еще один интересный факт из тех болгарских гастролей. Оказывается, Пугачева и Киркоров сидели на «особенной» диете, в составе которой был только сыр и вино, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что Аллы Пугачева и Филипп Киркоров были вместе с 1994 по 2005 год. Общих детей у них в браке не появилось. Исполнитель был четвертым по счету мужем Примадонны.