Варнава впечатлила фанатов образом с юбкой в сетку

35-летняя шоувумен Екатерина Варнава поделилась новым стильным образом в Instagram.
На свежих снимках Варнава позирует в комплекте модного Дома Fendi из весенне-летней коллекции 2020 года. На актрисе интригующая нюдовая юбка в крупную сетку и аналогичный топ. Образ Екатерины дополняют солнцезащитные очки и босоножки на каблуке с прозрачными деталями.
@kativarnava
«Боже»,
— отметился под фото Варнавы дизайнер Александр Арутюнов.
Там же свое восхищение выразила певица Maruv — она отреагировала на снимки эмодзи с сердечками в глазах. Look Варнавы впечатлил и других фолловеров.
«Обожаю ваши образы…так радуют глаз!»,
«Отличная!»,
«образ супер»,
«Богиня»,
«Все идеально»,
«Шикарная женщина»,
«Какое же потрясающий вкус у вас, Катя»,
«Нереальная»,
«Очень красивый лук»,
— пишут поклонники в комментариях.