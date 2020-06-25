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«Нереальная»: Варнава впечатлила поклонников образом с интригующей юбкой в сетку 

WMJ.ru и ещё 1 3 часа назад
Варнава впечатлила фанатов образом с юбкой в сетку
Фото: WMJ.ru
35-летняя шоувумен Екатерина Варнава поделилась новым стильным образом в Instagram.
На свежих снимках Варнава позирует в комплекте модного Дома Fendi из весенне-летней коллекции 2020 года. На актрисе интригующая нюдовая юбка в крупную сетку и аналогичный топ. Образ Екатерины дополняют солнцезащитные очки и босоножки на каблуке с прозрачными деталями.
@kativarnava
«Боже»,
— отметился под фото Варнавы дизайнер Александр Арутюнов.
Там же свое восхищение выразила певица Maruv — она отреагировала на снимки эмодзи с сердечками в глазах. Look Варнавы впечатлил и других фолловеров.
«Обожаю ваши образы…так радуют глаз!»,
«Отличная!»,
«образ супер»,
«Богиня»,
«Все идеально»,
«Шикарная женщина»,
«Какое же потрясающий вкус у вас, Катя»,
«Нереальная»,
«Очень красивый лук»,
— пишут поклонники в комментариях.
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Звёзды , Екатерина Варнава , Александр Арутюнов
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