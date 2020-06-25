Варнава впечатлила фанатов образом с юбкой в сетку

35-летняя шоувумен Екатерина Варнава поделилась новым стильным образом в Instagram.

На свежих снимках Варнава позирует в комплекте модного Дома Fendi из весенне-летней коллекции 2020 года. На актрисе интригующая нюдовая юбка в крупную сетку и аналогичный топ. Образ Екатерины дополняют солнцезащитные очки и босоножки на каблуке с прозрачными деталями.

@kativarnava

«Боже»,

— отметился под фото Варнавы дизайнер Александр Арутюнов

Там же свое восхищение выразила певица Maruv — она отреагировала на снимки эмодзи с сердечками в глазах. Look Варнавы впечатлил и других фолловеров.

«Обожаю ваши образы…так радуют глаз!»,

«Отличная!»,

«образ супер»,

«Богиня»,

«Все идеально»,

«Шикарная женщина»,

«Какое же потрясающий вкус у вас, Катя»,

«Нереальная»,

«Очень красивый лук»,

— пишут поклонники в комментариях.