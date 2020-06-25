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Дочь Пескова заявила, что она не «мажор» 

Стелла Шмель 3 часа назад
Старшая дочь Дмитрия Пескова Елизавета заявила, что не считает себя "мажором". Более того, считает девушка, несмотря на происхождение слова, этот термин в России приобрел негативный окрас:
Обидное, лично для меня, слово «мажор» произошло от французского слова majeur (высший, больший) и появилось оно в период развитого социализма (конец 70х).
Сегодня же в России понятие «золотая молодежь» всегда ассоциируется с «детками богатых родителей», разъезжающих без прав на геликах с безлимитными карточками в кармане, но с ограниченным уровнем воспитания и образования. Большинству на ум сразу приходит сынок богатого отца в Лондоне, с дорогущими часами и бутылкой шампанского в руках. Или же переделанную фифу с пустыми глазами и пафосным выражением лица, с пакетами от Шанель, сидящую в ресторане l’Avenue в Париже. В нашей стране данное понятие ассоциируется только с негативом и вызывает лишь неприязнь.
Как заметила Пескова, за восемь лет жизни в Европе, она пришла к выводу, что понятие "золотая молодежь" там совершенно утратило свою актуальность:
Там нет такого ярко выраженного социального неравенства и, смотря на молодых ребят, трудно сказать, кто из какой семьи. Одеваются все примерно одинаково, выпячивающие логотипы и бренды считаются дурным тоном, а клубы и рестораны могут позволить себе не только люди из обеспеченных семей.
В Сети девушку часто называют представительницей "золотой молодежи" и "мажоркой", но она с этим не согласна:
Да, у нас больше возможностей, чем у многих, и мы это прекрасно осознаем. Но мы не относимся к золотой молодежи или мажорам, так как, возвращаясь к определению, мы не прожигаем свою жизнь дорогущими тусовками, бездельем, хамством и отсутствием моральных ценностей. Потому что вместо безлимитной карточки нам дали воспитание, а вместо пачки купюр учат, как ее заработать.
— заявила она.
Ранее "Рамблер" писал, что Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошной жизнью.
Женский форум 14
Звёзды , Видео , Дмитрий Песков
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