Жена Хабенского поделилась редким фото дочери

«И Хабенский тут»,

— Ирина Пегова в приталенном платье макси отметилась на Мамаевом кургане. Актриса вместе с коллегами стала участницей праздничного концерта в Волгограде, приуроченного ко Дню победы.

Как известно, Хабенский женат на Ольге Литвиновой . Они счастливы в браке семь лет. Девушка подарила актеру дочку Александру в 2016 году. А недавно стало известно, что в прошлом году у них родилась вторая дочка. Звездная пара редко показывает своих наследников. Имя младшей девочки они пока хранят в тайне. Но накануне Ольга сделала исключение и показала старшую наследницу, которая скучала по папе, который уехал.

@olga.litvinova.1

В кадре девочка в белой футболке прильнула к экрану телевизора, где показывали Константина. У крохи белокурые волосы были собраны в хвост.

«Отсидев 2 недели на карантине, государственная премия в области благотворительности! Безграничная гордость! Аленушка — это и твоя премия! Поздравляю! Вы мой пример, вершина недостижимая, огромное, щедрое и сильное сердце! Равнение на вас! Всем здоровья»,

— написала жена актера.

Поклонники не только поздравили Хабенского, но и восхитились его наследницей.

«Это просто счастье и… счастье!»,

«Маникюр затмил все! Девочки, такие девочки»,

«Мы гордимся, что живем в это время и именно с такими замечательными людьми!»,

«Какая малышка»,

— прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что от первого брака у актера есть сын Иван. Первая избранница звезды ушла из жизни после борьбы с болезнью в 33 года. Теперь его наследнику 12 лет. Он вместе с бабушкой Инной Глебовной живет в Барселоне.