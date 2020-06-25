Жена Хабенского поделилась редким фото дочери

Константин Хабенский не так давно отметил 48-летие. Он является одним из самых востребованных актеров, но при этом очень много времени звезда кино уделяет благотворительности. 24 июня он отправился на Мамаев курган, где прошел праздничный концерт в честь Дня Победы. После карантина и другие знаменитости оставили свои семьи, чтобы вернуться к работе. Среди участников мероприятия были Дима Билан, Ирина Пегова, Сергей Безруков, Хибла Герзмава и другие артисты.
«И Хабенский тут»,
— Ирина Пегова в приталенном платье макси отметилась на Мамаевом кургане. Актриса вместе с коллегами стала участницей праздничного концерта в Волгограде, приуроченного ко Дню победы.
Как известно, Хабенский женат на Ольге Литвиновой. Они счастливы в браке семь лет. Девушка подарила актеру дочку Александру в 2016 году. А недавно стало известно, что в прошлом году у них родилась вторая дочка. Звездная пара редко показывает своих наследников. Имя младшей девочки они пока хранят в тайне. Но накануне Ольга сделала исключение и показала старшую наследницу, которая скучала по папе, который уехал.
@olga.litvinova.1
В кадре девочка в белой футболке прильнула к экрану телевизора, где показывали Константина. У крохи белокурые волосы были собраны в хвост.
«Отсидев 2 недели на карантине, государственная премия в области благотворительности! Безграничная гордость! Аленушка — это и твоя премия! Поздравляю! Вы мой пример, вершина недостижимая, огромное, щедрое и сильное сердце! Равнение на вас! Всем здоровья»,
— написала жена актера.
Поклонники не только поздравили Хабенского, но и восхитились его наследницей.
«Это просто счастье и… счастье!»,
«Маникюр затмил все! Девочки, такие девочки»,
«Мы гордимся, что живем в это время и именно с такими замечательными людьми!»,
«Какая малышка»,
— прокомментировали пост подписчики.
Напомним, что от первого брака у актера есть сын Иван. Первая избранница звезды ушла из жизни после борьбы с болезнью в 33 года. Теперь его наследнику 12 лет. Он вместе с бабушкой Инной Глебовной живет в Барселоне.