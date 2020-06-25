Что не так с бюстом звезд 

Героини этой подборки крайне беспечно относятся к себе и своей одежде. Других объяснений таких выходов в свет у нас нет.

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Что не так. Планировалось, что образ будет агрессивно-соблазнительным и эпатажным, но откровенное декольте все испортило. Вырез слишком глубокий и широкий, поэтому грудь «разбрелась» в разные стороны, а в середине образовалась равнина.

Как исправить. Всякие Леди Гаги и Мадонны миллион раз доказывали, что можно выглядеть дерзко и эротично без оголения 85% тела и неприлично томных вырезов. К примеру, V-образный вырез до пупа можно смело заменить на U-образный до середины груди или на блестящий топ цвета металлик с открытыми плечами без бретелей. А нижнее белье поможет «собрать» и зафиксировать бюст ближе к центру грудной клетки, и Лобода не будет выглядеть плоской.

Алисия Арден

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Что не так. Алисия стройна и прекрасна, но эта кислотная тряпица уродует фигуру актрисы и выглядит дешево. Дерзкое декольте до пупа вкупе с неоновым зеленым смотрится как попытка омолодиться и следовать моде. Увы, неудачная.

Как исправить. Тренды трендами, но наряд все же стоит подбирать по фигуре. Этот несуразный лоскут ткани лучше выбросить и присмотреться к мини-платьям с круглым вырезом и открытой спиной. Так актриса продемонстрирует стройные ноги и сместит акцент с зоны декольте на спину. По желанию можно «докрутить» элегантность с помощью богатых оттенков наряда: винного, сапфирового или изумрудного. Или сделать наряд необычнее с помощью геометрического принта или затейливой фактуры.

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Что не так. Чашки слишком большие и жесткие, поэтому шикарный бюст Сальмы выглядит маленьким и потерянным в этой парашютной обертке.

Как исправить. Подобрать платье свободного кроя из облегающей ткани с широкими бретелями и надеть поддерживающее белье. Так исчезнет вакуум над грудью, а актриса будет чувствовать себя увереннее и комфортнее.

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Что не так. Платье искусно пошито кривыми руками, поэтому одна половина груди Джессики провалилась в пустоту, а вторая — приплюснулась и высунулась наружу. Образ не выглядит соблазнительным, а ходить в этом пушисто-пайеточном нечто, да еще и с разбредающейся грудью некомфортно и, наверняка, щекотно.

Как исправить. Выровнять грудь с помощью нижнего белья и выбрать платье с чуть менее откровенным U-образным вырезом или подобрать наряд с открытыми плечами.