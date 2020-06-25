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В Сеть выложили архивный снимок Пугачевой на пляже 

Стелла Шмель 2 часа назад
В Сети появился архивный снимок Аллы Пугачевой в купальнике.
Фотографию опубликовал на своей странице в Инстаграм фотохудожник и режиссер Роман Родин.
@romanrodin1959
"А это Золотые Пески 1994 год! Иллюстрация к рассказу о путешествии в Болгарию Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел Утро на отдыхе на Золотых Песках"
— подписал снимок Родин.
На фото запечатлен момент, когда Пугачева и Родин смотрят на окна отеля, в котором тогда находился Филипп Кирковов, бывший в то время супругом знаменитой певицы, отмечает издание "Комсомольская правда".
Ранее "Рамблер" писал, что дочь Пескова обиделась, что ее считают "мажором".
Звёзды , Видео , Олег Непомнящий , Роман Родин , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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