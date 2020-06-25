«Крутил романы со Светиковой и Серябкиной» 

Гарик Харламов и Кристина Асмус на своих страничках в Instagram одновременно сообщили о своем расставании. Артисты признались, что приняли решение о разводе еще год назад, сейчас идет бракоразводный процесс.

Что послужило причиной распада их союза, Гарик и Кристина не сообщили. Но знакомые пары могут сделать выводы о мотивах развода. Своим видением случившегося с нами поделилась продюсер Олеся Сазыкина . Она утверждает, что знает Харламова еще с 2003 года, когда работала с ним на телеканале «МУЗ-ТВ».

— Он все время ворчал, ему вечно что-то не нравилось. Одним словом, характер у Гарика был не подарок, — рассказала Олеся в интервью Sobesednik.ru. — Либо он просто так над нами прикалывался, а мы ему верили. Но совершенно точно могу сказать, что Харламов постоянно везде опаздывал. Мог даже сорвать съемки. Одно время он даже был в черном списке на телеканале НТВ, потому что однажды не приехал на программу «Принцип Домино», где его очень ждали. Редакторы мне рассказывали, как он отвечал на их звонки «Еду, скоро буду…» А сам, как они потом выяснили, находился дома и никуда не собирался. После этого случая продюсеры между собой начали говорить, что Гарика лучше никуда не приглашать и некоторое время его бойкотировли. Но тем не менее карьеру Хрламов построил, с этим не поспоришь.

По словам Олеси, она даже однажды сыграла некоторую роль в личной жизни Харламова.

— Когда Гарик пришел к нам на канал работать в программе «Натуральный обмен», которую я продюсировала, он был холостяком, — продолжает Сазыкина. — Он только-только разошелся со своей девушкой Светой Светиковой, с которой прожил семь или восемь лет. А я тогда очень дружила с Ольгой Серябкиной, которая в последствии стала главным звеном в проекте Макса Фадеева «Серебро». Но тогда она еще была никем. После того, как я ее представила Гарику, у них начались романические отношения. До совместной жизни дело не дошло, но у них был бурный роман.

В 2010 году Гарик Харламов женился на менеджере одного из ночных клубов Москвы Юлии Лещенко. Однако уже через три года стало известно о разводе пары.