Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой 

В эфире шоу она вспомнила, как начинались отношения с бывшим супругом. Владимир Дубовицкий до встречи с певицей был женат на Ирине Аллегровой. В тот период у пары были непростые времена, и многие думали, что Татьяна Овсиенко увела супруга у коллеги по сцене. Однако артистка отметила, что это не так. По крайней мере, она надеется, что не стала причиной развода. Как рассказала звезда, они с продюсером познакомились раньше. В какой-то момент музыкант попросился пожить в ее квартире.

"Я тогда как раз на гастроли уехала", — сообщила Татьяна Овсиенко в эфире шоу "Судьба человека". Позже Владимир Дубовицкий начал ухаживать за артисткой. Звезда вспомнила, что продюсер вдруг всем объявил, что она станет его женой. Певица была уверена, что отношения с Ириной Аллегровой у него уже закончились. Владимир и Татьяна были вместе 18 лет. В браке пара воспитала приемного сына.