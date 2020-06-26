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Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой 

Russianshowbiz.info и ещё 2 1 час назад
Овсиенко рассказала о романе с мужем Аллегровой
Фото: Russianshowbiz.info
Татьяна Овсиенко стала гостьей программы "Судьба человека".
В эфире шоу она вспомнила, как начинались отношения с бывшим супругом. Владимир Дубовицкий до встречи с певицей был женат на Ирине Аллегровой. В тот период у пары были непростые времена, и многие думали, что Татьяна Овсиенко увела супруга у коллеги по сцене. Однако артистка отметила, что это не так. По крайней мере, она надеется, что не стала причиной развода. Как рассказала звезда, они с продюсером познакомились раньше. В какой-то момент музыкант попросился пожить в ее квартире.
"Я тогда как раз на гастроли уехала", — сообщила Татьяна Овсиенко в эфире шоу "Судьба человека". Позже Владимир Дубовицкий начал ухаживать за артисткой. Звезда вспомнила, что продюсер вдруг всем объявил, что она станет его женой. Певица была уверена, что отношения с Ириной Аллегровой у него уже закончились. Владимир и Татьяна были вместе 18 лет. В браке пара воспитала приемного сына.
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