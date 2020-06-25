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Викторию Дайнеко поклонники раскритиковали за снимок без белья 

Экспресс газета 1 час назад
Дайнеко раскритиковали за снимок без белья
Фото: @victoriadaineko
33-летняя российская певица и актриса Виктория Дайнеко удивила поклонников откровенным снимком. Победительница пятого сезона «Фабрики звезд» разместила в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала свою роскошную фигуру без белья.
Артистка подписала свою публикацию говорящей фразой на английском языке, в свое время сказанной историком Лолером Ульрихом: "Well behaved women seldom make history" (Правильные женщины редко творят историю).
@victoriadaineko
В комментариях к посту по-разному отнеслись к откровенному снимку. Некоторые из фолловеров выразили недоумение по поводу внезапно оголившейся певицы.
"И что Вас на это подвигло? разочаровали.. " "Ой, Викусь Викусь и Вы туда же.. ! За толпой возглавляемой Ксенией Анатольевной и Глюкозой! Мир сошёл с ума.. Либералы поглощают планету.. Ужас!" — с разочарованием констатировали фанаты талантливой вокалистки.
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Звёзды , Виктория Дайнеко
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