Дайнеко раскритиковали за снимок без белья

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33-летняя российская певица и актриса Виктория Дайнеко удивила поклонников откровенным снимком. Победительница пятого сезона «Фабрики звезд» разместила в своем микроблоге фотографию, на которой продемонстрировала свою роскошную фигуру без белья.

Артистка подписала свою публикацию говорящей фразой на английском языке, в свое время сказанной историком Лолером Ульрихом: "Well behaved women seldom make history" (Правильные женщины редко творят историю).

@victoriadaineko

В комментариях к посту по-разному отнеслись к откровенному снимку. Некоторые из фолловеров выразили недоумение по поводу внезапно оголившейся певицы.