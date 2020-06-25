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«Я дала ей лучшее образование»: Успенская назвала главную причину конфликта с дочерью 

Teleprogramma.pro и ещё 1 1 час назад
Успенская назвала главную причину конфликта с дочерью
Фото: Teleprogramma.pro
Любовь Успенская назвала главную причину конфликта с дочерью — 31-летней Татьяной Плаксиной. Вот уже полгода знаменитая мать не может наладить отношения с единственной наследницей — после скандала на телевидении Плаксина спешно покинула Россию и отправилась в Америку, чтобы поискать защиты у собственного отца. Позже, стоило лишь Успенской заговорить об экс-супруге, как Татьяна тут же потребовала, чтобы мать навсегда забыла имя родного для нее человека, а также подчеркнула, что никогда не даст его в обиду.
В откровенном интервью для Алены Жигаловой в YouTube-шоу "Алена, блин", Успенская заявила, что была бы не против сейчас прийти с Татьяной к консенсусу.
«Я безумно любила и люблю ее. Хочу, чтобы она опомнилась, хочу, чтобы она состоялась как личность. Она очень талантливая девочка, я дала ей лучшее образование, она знает пять языков, прекрасно поет. Я всерьез надеялась, что она взорвет, покажет свой талант», — сокрушается Успенская.
Главной же причиной конфликта с дочерью Любовь назвала наркотики. Успенская уверена — ее дочь просто запуталась в собственных приоритетах в какой-то момент. Те, кто ратовал за употребление запрещенных препаратов, были друзьями для нее, остальные же автоматически причислились к врагам.
«Я делала все, чтобы ее спасти, столько сил! Я сделала все для нее. С ней невозможно было говорить — она же независимая, пыталась меня убедить, что ей не нужны деньги на операции и так далее. Она зачастую не понимала, что говорила. У нее черное — не черное, а белое», — заявила артистка.
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Звёзды , Любовь Успенская
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