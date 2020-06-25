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«То ли я выросла, то ли он отупел» 

Anews 58 минут назад
«То ли я выросла, то ли он отупел»
Фото: Anews
«Во времена КВН он мне казался прикольным чуваком, не пойму, то ли я выросла, то ли он отупел», — ругают его в соцсетях. «Харламов слишком вжился в роль идиота, уже не разбирает, где сценарий, а где реальность». А юморист тем временем только наращивает свою популярность и капитал.
Хитом новостей в эти дни стало объявление о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Причем народ все никак не поймет — это правда или это такой тупой и несмешной «развод»?

Народ не простит

С самого начала многие заподозрили, что это фейк: оба супруга одновременно запостили про развод в своих инстаграмах, причем некоторые фразы повторялись слово в слово. Знающие люди решили, что всё слишком уж похоже на задание провокационного юмористического ютуб-шоу Comment Out, которое собирает миллионы просмотров. Многим звездам и авторам проекта уже не раз приходилось оправдываться за написанное в рамках этих заданий.
Ведущий шоу Владимир Маркони заявил, что Харламов с Асмус действительно стали его участниками, и что посты о разводе — это «веселая подколка и дружеский розыгрыш». Он обещал, что выпуск с супругами покажут в июле.
Однако сам Харламов вроде бы это опроверг и обвинил Маркони в попытке «пропиарить свою передачу за счет чужого развода». «Хорош уже. Просто разводимся и всё!» — заявил он в инстаграме. Асмус тоже убеждает в своем аккаунте, что все серьезно: «Это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом».
В то же время многие считают, что «Бульдог» как юморист давно и безвозвратно деградировал, и в «Камеди клабе», и в личном инстаграмном творчестве. Так что вполне мог устроить такое идиотское «ха-ха», рискуя вызвать на себя и Кристину новую волну хейта. В Рунете и так дружно гнобят Харламова, а если окажется, что они с Асмус всех обманули, то, как написали в одном популярном телеграм-канале, «им народ этого никогда не простит».

Куколд

За Гариком с прошлого года закрепилась дразнилка «куколд» — грубо говоря, «рогоносец-терпила», чья жена изменяет ему на его же глазах. Асмус, конечно, на реальной измене никто не ловил, но впечатлительным российским зрителям хватило очень откровенной сцены с ней и красавцем Иваном Янковским в нашумевшем фильме «Текст».
Насладившись интимной сценой, которая разошлась по Рунету, диванные критики-пуритане устроили паре дикую травлю в соцсетях. Гарику в итоге даже юмор не помог, хотя он-то как раз мастер номеров «за гранью». В какой-то момент он перестал иронизировать и начал отвечать комментаторам всерьез и жестко, в том числе с оскорблениями и матом.
Кристину он всячески защищал и говорил, что гордится ею. Но это только вызвало новый шквал издевок и усилило давно ходившие слухи, что брак Харламова и Асмус трещит по швам.

Изменщик коварный

Также многие сегодня вспоминают, что Харламов в свое время «подло» закрутил роман с Асмус, будучи женатым на Юлии Лещенко, организаторше вечеринок в ночном клубе. Она оказалась в центре внимания СМИ именно благодаря громкому разводу и долгим судам.
Писали, что Юлия узнала о разлучнице Кристине из прессы, а до этого он ее обманывал почти год, и что Харламов даже на время стал двоеженцем, так как за пару дней до второй свадьбы суд успел отменить решение о разводе. В итоге и второй брак тогда пришлось аннулировать как незаконный.
Интересно, что отношения Гарика с Юлией длились в целом 7 лет — столько же, сколько и брак с Кристиной Асмус (если он все-таки завершился).

«Быдлоклоун»

Но главное, что бесит публику в Рунете — это «низкопробный сортирный юмор» и предсказуемость. Комментаторы дружно плюются на «дебильные шутки, основанные на похабщине и быдлятине», ругают Харламова за постоянную матерщину и пишут, что он никогда не был умным, а теперь стал «демонстративно глупым».
Да вот читайте сами:
«Во времена КВН он мне казался прикольным чуваком, не пойму, то ли я выросла, то ли он отупел».
«Харламов слишком вжился в роль идиота, уже не разбирает, где сценарий, а где реальность».
У Гарика и его публики юмор уровня малолеток — как в этом фрагменте песни, где «ж***а в репейнике» рифмуется с «сексом на муравейнике».
Также «Бульдог» считает, что ржачно и круто, когда безобидное выражение звучит как пошло-нецензурное.
Или вот еще харламовский прикол: наводнить инстаграм какой-нибудь голливудской звезды однотипными русскоязычными комментариями, желательно с матерком: он называет это «русской кибератакой». По его команде миллионы подписчиков уже «потроллили» таким образом Сильвестра Сталлоне и Джонни Деппа.
Тем, кто в такое «не играет», стыдно: «Какой тупизм. Самое стремное, что по таким недалеким людям начинают судить обо всей России».
В одном из номеров, который вызвал бурную реакцию в сети, Харламов и Батрутдинов изображают пару, которая проигралась в казино до последней нитки. Оба — в «голых» костюмах со всеми причиндалами, на которых еще нарочно заостряют внимание в ходе диалога. Кадр видео, снятого из зрительного зала.
Или вот описание другого живого выступления журналистами:
«Сразу же обратило на себя внимание обилие ненормативной лексики, без которой, видимо, трудно себе представить современного мастера разговорного жанра. Публика реагировала на любое знакомое слово из трех, пяти и прочего количества букв с диким восторгом. Показалось даже, что артисты вообще могли особо не утруждать себя, а только смачно материться, этого было бы достаточно, чтобы довести аудиторию до колик в животе», — писал «Бизнес Online».
Кстати, по мнению самого Гарика, юмор ниже пояса — это вообще основа основ. Такие шутки всю жизнь сопровождают людей, вызывают интерес и являются самыми естественными, а мат придает им яркие краски, заявил он в одном интервью.
«Вы все — г***о»
Наконец, Харламов стал одним из тех, кто, по мнению наших зрителей, добивает российское кино. И это притом, что его «Самый лучший фильм» 2008 года (первая часть одноименной трилогии) стал рекордным по сборам в прокате. О нем можно судить по фразе, ушедшей в народ: «Вы все — г***о».
Разочарованные зрители сделали в соцсетях мощную антирекламу:
«Актерская игра и шутки в фильме представлены в виде чего-то скомканного, многократно пережеванного и с отвращением выплюнутого на пол».
«Первая часть испортила репутацию отечественных пародий. Вторая часть окончательно убила веру в качественные пародии. И третья часть похоронила этот жанр».
«Лучшее, что можно сделать с "Самым лучшим фильмом" — это не смотреть его».
Впрочем, несмотря на уничижительные комментарии в Рунете, Гарик Харламов входит в топ самых высокооплачиваемых артистов. Причем скандалы ему только на руку — в этом году он поднялся на 20-е место (+2 пункта) в рейтинге самых успешных российских звезд моложе 40 лет, по версии Forbes. Его доход за год вырос до 2,9 млн долларов (+800 тыс. по сравнению с прошлым показателем). И вообще в этом списке он — самый богатый из юмористов.]]>
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Звёзды , Юлия Лещенко , Гарик Харламов , Сильвестр Сталлоне , Кристина Асмус , Иван Янковский , Владимир Маркони , Forbes
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