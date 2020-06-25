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Харламов арендовал дом по соседству с Асмус 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Харламов арендовал дом по соседству с Асмус
Фото: Teleprogramma.pro
Гарик Харламов и Кристина Асмус не раз оказывались в центре скандалов. Однако никто не ожидал, что расставание пары тоже вызовет огромный резонанс. Недавно супруги объявили, что собираются разводиться. Они не стали называть причины конфликта, но их история раздора в миг обросла подробностями. А накануне ведущий Comment Out Владимир Маркони заявил, что любимая всеми пара всех разыграла. Он стал утверждать, что супруги просто выполнили одно из провокационных зданий YouTube-шоу.
Фанаты успели вздохнуть с облегчением, хейтеры вновь облили пару грязью за неуместные шутки. Но Харламов опроверг слова Маркони и назвал ведущего лжецом, который хочет пропиариться за их счет. Теперь и адвокат Асмус Анатолий Кучерена подтвердил, что развод состоится. Он почти собрал все бумаги и планирует, что бракоразводный процесс стартует в июле и завершиться к концу лета. Отмечается, что супруги расстаются полюбовно, поэтому даже споров касательно алиментов не должно быть. Как известно, у пары подрастает дочка Анастасия, которая в этом году пойдет в первый класс.
К слову, Кристина зарабатывает меньше мужа, хоть и много снимается. За минувший год юморист заработал 2,9 миллиона долларов, по данным рейтинга Forbes. Когда влюбленные поженились, Гарик приобрел квартиру в центре Москвы, а год назад пара купила просторный дом в элитном районе, где они сразу сделали ремонт. Пока шли отделочные работы, они снимали помещение по соседству. И вот теперь Асмус с дочкой проживает в отремонтированном доме, а Харламов вынужден арендовать жилье.
«Сейчас Кристина с дочкой живет в их просторном доме, а Гарик навещает их. Он снимает дом неподалеку. Видимо так удобно встречаться с дочкой»,
— рассказали «Комсомольской правде» коллеги артиста.
Теперь остается только ждать, что произойдет в июле — стартует развод или выйдет новый выпуск шоу Comment Out.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена , Владимир Маркони , Forbes , Комсомольская правда
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