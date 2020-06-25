Асмус поделилась подробностями развода с Харламовым

Всю неделю поклонники Кристины Асмус Гарика Харламова теряются в догадках — что же все-таки происходит в этой паре. Заявление о том, что супруги разводятся, появилось как гром среди ясного неба. Казалось, ничто не предвещало такого развития событий. Но заявление произошло, причем сразу и от Асмус, и от Харламова, поэтому не поверить в это смогли только закоренелые оптимисты.

Луч надежды засиял, когда появился комментарий блогера Владимира Маркони о том, что артисты заявили о разводе в ходе его шоу Comment Out, и якобы одинаковый текст — это то самое неприятное задание в программе. Но Харламов в свойственной ему манере посмеялся над этой попыткой пропиариться на чужом разводе и назвал слова блогера враньем.

Не оставили сомнений и заявления адвоката Анатолия Кучерены о том, что решение о разводе пара приняла почти два месяца назад, но пандемия коронавируса затянула этот процесс.

И вот сама Кристина Асмус прояснила некоторые моменты относительно расставания, поскольку в информационном поле появились некоторые несостыковки. Причем, она сделала заявление, которое ввергло поклонников в еще большее замешательство.

«Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги»

— написала на своей странице в Instagram актриса.

Она подчеркнула, что в шоу у Маркони они с супругом не участвовали.

Напомним, юморист и актриса вместе 8 лет. За это время у них появилась дочка Настя, которой в этом году исполнилось 6 лет.