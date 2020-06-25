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Асмус поделилась подробностями развода с Харламовым 

Мария Сергеева 2 часа назад
«Никогда не дам за деньги»: Асмус о разводе
Фото: @asmuskristina
Уже на протяжении недели поклонники Кристины Асмус и Гарика Харламова строят догадки насчет того, что происходит в этой паре. Внезапное заявление о разводе взволновало общественность, а ведь предпосылок к событию не было. В своем Instagram актриса раскрывает подробности отношений с юмористом.
Адвокат Анатолий Кучерена заявил о том, что пара приняла решение о разводе почти два месяца назад, однако пандемия коронавируса затянула процесс расставания. И вот сейчас Асмус прояснила некоторые моменты относительно сложившейся ситуации.
"Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги" — написала артистка.
По ее словам, в шоу Маркони, который пытался пропиариться на чужом разводе, они с супругом не участвовали.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Ивлеева оправдалась за хвастовство роскошной жизнью.
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Звёзды , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Анатолий Кучерена
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