«Никогда не дам за деньги»: Асмус о разводе

Уже на протяжении недели поклонники Кристины Асмус Гарика Харламова строят догадки насчет того, что происходит в этой паре. Внезапное заявление о разводе взволновало общественность, а ведь предпосылок к событию не было. В своем Instagram актриса раскрывает подробности отношений с юмористом.

Адвокат Анатолий Кучерена заявил о том, что пара приняла решение о разводе почти два месяца назад, однако пандемия коронавируса затянула процесс расставания. И вот сейчас Асмус прояснила некоторые моменты относительно сложившейся ситуации.

"Кучерена мои интересы не представляет. По словам его компании комментарий в интернете — фейк. Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим. Интервью я не даю. Никому. И уж тем более никогда не дам за деньги" — написала артистка.

По ее словам, в шоу Маркони, который пытался пропиариться на чужом разводе, они с супругом не участвовали.