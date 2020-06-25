Как разводы звезд превращаются в шоу 

Кристина Асмус и Гарик Харламов решили развестись: как сообщили сами, тихо, мирно, в любви и так далее. Не тут-то было. Зрители заподозрили подвох: а вдруг пара участвует в комедийном шоу, заставляющем артистов вытворять дикости, и рассказала о разводе на спор?

Ведущий программы Владимир Маркони ждать себя не заставил и рассказал: ребята участвовали в шоу, ждите выпуск в июле. Вот только Харламов публикует уже второе гневное обращение, в котором грубо опровергает слова Маркони: мужчина лжет, они с Асмус действительно не вместе.

История с разводом Хармламова и Асмус превратилась в безумие. Но мы уже ничему не удивляемся: звезды нередко рубят с плеча или устраивают из разрыва шоу, а потом считают заработанные на внимании деньги, забирают заявления и живут долго и счастливо. Вот лишь несколько историй.

Оксана Самойлова и Джиган

Самый свежий пример звездного развода, который не состоялся, — и нездорового ажиотажа вокруг него. Напомним коротко: 18 февраля в клинике Майами модель и мама трех девочек родила долгожданного сына. А в марте началось странное: Джиган ведет прямые эфиры не в себе, бреет брови, «отдыхает» в психиатрической клинике. Оксана Самойлова намекает в «Инстаграме» на крах жизни и — поклонники замирают — сообщает об изменах и тирании Джигана. Грядет развод.

Экспресс газета

Вот только рэпер будто и не в курсе: постит фото с детьми, веселится, признается в любви Оксане. И вообще — живет с ней же. Звезды открыто называют развод Оксаны Самойловой и Джигана срежиссированным пиар-ходом, но брюнетка парирует — и демонстративно подает заявление в загс 20 апреля.

Что же мы видим в середине июня? Головинский суд Москвы не развел звездных супругов — на заседание они не явились и отозвали иск в связи с примирением сторон. Джиган одаривает все еще законную благоверную бриллиантами за 6 миллионов и наслаждается идиллией. Может себе позволить: обе персоны неплохо «наварились» на повышенном внимании.

Саша Черно и Иосиф Оганесян

Эта пара разводилась в стиле «Дома-2»: громко, с оскорблениями, слезами и публичными рассказами о накипевшем. Еще и не один раз. Впервые о разводе Саши Черно и Иосифа Оганесяна заговорили через девять месяцев после свадьбы: он изменяет, она простить не готова — идем в загс.

Экспресс газета

История с расставанием замялась, чтобы в начале 2020-го вспыхнуть вновь. И оказался разрыв скандальнее: Александра ждала первенца от супруга и до загса все же дошла. Разводились звезды телестройки недолго: в День влюбленных они отозвали бумагу и порадовали зрителей примирением. Скоро снова поссорились — но это для пары уже норма. Сейчас супруги готовятся к рождению ребенка и ищут квартиру.

Пару периодически подозревают в ссорах и скором разрыве — Ксении приходится публично оправдываться и опровергать. Но был момент, когда и сама Бородина собиралась разводиться с мужем — абсолютно серьезно. 22 декабря 2015 года ведущая «Дома-2» родила дочь Теону, а вскоре узнала об изменах и загулах мужа. Терпеть не собиралась.

«Просто это отец ребенка, поэтому я стараюсь достойнее (насколько это позволяет грязная ситуация) оформить развод. Причин много, я думала, он сможет быть любящим мужем и заботливым отцом (как он выставляет себя перед общественностью). Все, что написано про измену, — это чистая правда»,

— выплескивала эмоции звезда.

Экспресс газета

Но до развода Бородиной и Омарова не дошло — даже заявление подано не было. Что случилось на самом деле, знают только супруги. Общественности Ксения преподнесла решение так: мужа оклеветали, злопыхатели затуманили мой разум, лучше бы я ничего не говорила.

Шоумен и фигуристка женились с помпой — в цветных нарядах, с подковами на удачу — и расставались так же. Заявление на развод Анисина подала в 2016-м после «наркотиков, оргий и измен» спутника. Никита не унывал: вымолил второй шанс у возлюбленной и ее публичное признание: «Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!»

Экспресс газета

Казалось, передумали — но в суд Никита не явился и развод все же состоялся. На его фоне пара ходила по ток-шоу и не скрывала, что получает деньги за рассказы о личном. А вскоре внезапно помирилась и даже запланировала новую свадьбу. Собирались отпраздновать 23 февраля — как и в первый раз, в 2008-м, — но отложили торжество из-за судов за наследство и коронавируса. Ждем новых признаний эпатажной пары!