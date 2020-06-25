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Собчак сломала нос и попала в больницу 

Мария Сергеева 29 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Instagram, что сломала нос и попала в больницу, опубликовав соответствующее видео.
"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию, все нормально. Бывает, прорвемся, йоу" — сообщила артистка.
По ее словам, она неудачно упала из-за чего получила сотрясение мозга и перелом носа, а также добавила, что ей необходимо подлечиться. Собак подчеркнула, что последнее видео для YouTube она записывала уже после падения, как "раненый боец".
Знаменитость поблагодарила врачей за их труд и за сохранение тайны пациента, которые провели сложнейшую операцию и "все эти дни ничего не сливали".
Ранее "Рамблер" писал о том, что Асмус поделилась подробностями развода с Харламовым.
Звёзды , Видео , Ксения Собчак
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