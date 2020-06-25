Звезды, которые не стесняются своего тела 

Люди критикуют чужое тело от недовольства своим. Посмотрите на людей, которым безразлично чужое мнение

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что внешний вид человека — его лишь дело. Не зря в соцсетях стала вирусной шутка, где американский блогер показывает невероятно сложный трюк со своим носом: говорит о том, что это ее нос, и она входит в редкое число людей, которые могут держать его на лице, а не совать в чужие дела. Предлагаем сделать то же самое: научитесь не осуждать людей, а видеть в них прекрасное. Посмотрите на этих привлекательных людей, чью харизму никогда не скроет непривычная для многих полнота.

«Эх, талия в корсете. Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?»

— написала певица пост в Инстаграме.

@koroleva__star

Звезда в интервью «КП» признается, что ей тяжело дается поддержание формы:

«Я давно исключила из своего рациона вредные вещи. Не пью кофе. А если очень хочется, пью цикорий. Он похож на кофе. Плюс не ем сахар. Когда хочется сладкого — для этого есть мед. Я открыла для себя батончики на желейной основе, которые сделаны не на сахаре, а на стевии. Меня уже и не тянет сильно на сладкое. Сахар — самое большое зло».

Тем не менее, себя певица любит и нисколько не стесняется показывать тело без вечернего платья, а в домашней одежде.

Знаменитое появление Лолиты на сцене в обтягивающем бежевом костюме стало основой для мемов. Но подумайте, какой смелостью нужно обладать артисту, чтобы показать себя настоящую, а не в утягивающем белье?

@lolitamilyavskaya

Лолита после развода заметно поменялась: похудела, обстригла волосы, — но не изменила себе и по-прежнему готова появляться в личном блоге Инстаграмам перед фанатами без макияжа. Она призывает девушек любить себя настоящими, не забывая заботиться о здоровье и красоте — одно другому не мешает.

Певица недавно заявила, что не может самостоятельно похудеть, поэтому обратилась за помощью к врачам.

@ann_semenovich

Тем не менее, Анне нравится своя внешность: натуральная пышная грудь, достаточно тонкая талия, стройные ноги.

«Диетологи говорят, что соленые и консервированные продукты гораздо вреднее сладостей! А я так люблю соленые огурчики, грибочки: если мне предложить на выбор вкусный торт или банку огурцов, я без колебаний выберу огурцы»,

— выкладывает пост артистка, признаваясь, что любит поесть.

Этот молодой человек начинал с записи смешных скетчей в Инстаграме, а затем стал сниматься в кино и телешоу.

@evgeny_kulik

Сейчас он звезда с 4 млн подписчиков, любящий муж и успешный бизнесмен. Актер часто шутит над своей физической формой, даже роли ему подбирают соответствующие, где Женя часто появляется в спортивной одежде. Мужчину нисколько не смущает, что у него нет кубиков пресса, да они ему и не нужны — с такой харизмой о звезде мечтают тысячи поклонниц.