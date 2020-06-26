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Модель порадовала фанатов снимком в мокрой футболке на голое тело 

Lenta.ru 4 часа назад
Модель снялась в мокрой футболке на голое тело
Фото: @mathildtantot
Модель известного бренда Fashion Nova опубликовала снимок в мокрой укороченной футболке без нижнего белья и порадовала подписчиков. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
25-летнюю Матильду Танто (Mathilde Tantot) сфотографировали в реке на фоне леса в черных коротких шортах и белом кроп-топе, ткань которого просвечивает ее оголенное тело. На одном из кадров знаменитость позирует спиной к фотографу. «Я забыла свой купальник», — написала модель в описании к посту.
@mathildtantot
Поклонники восхитились внешним видом Танто и сделали ей комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала больше миллиона лайков. «Ты само совершенство», «Прекрасна», «Ангел», «Господи, я хочу выглядеть так же! Ты идеальна», «Какая же ты горячая», — высказывались фанаты.
15 июня Матльда Танто разместила фото топлес, призвав тем самым пользователей сети пристегиваться в автомобиле. На снимке она прикрывает правую грудь рукой, при этом левую заслоняет ремень безопасности.
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