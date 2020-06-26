«Костя почти всех перепробовал»

Как известно, ранее по Сети и в мире шоу-бизнеса гуляли слухи о романе продюсера коллектива Константина Меладзе и молодой исполнительницы. Этим естественно была очень недовольна супруга Меладзе Вера Брежнева. Она настояла, чтобы Герцег ушла в сольное плавание. Как отметил Дзюник, молодые девушки, которые в разные годы приходили в группу «Виа Гра», всегда хотели привлечь внимание Меладзе. Для этого в ход шли любые способы. Самое интересное, что продюсер этим умело пользовался. К примеру, его друзья уверяют, что он за время работы в коллективе «перепробовал практически всех солисток».

По словам Дзюника, он близко дружил с партнером Константина Дмитрием Костюком . Они вместе с Меладзе в свое время создавали группу «ВИА Гра», сообщает портал eg.ru.

«Когда я приезжал в Киев с группой «Тату», Костюк приходил к нам на концерт, и я его спросил, почему у них в «ВИА Гре» так часто меняются солистки. «Плохо работают, — ответил он. — Косте не всегда нравится». — «Плохо работают на сцене?» — уточнил я. «Не только на сцене», — рассмеялся Дима».

Леонид Дзюник Напомним, что Константин Меладзе ушел от первой жены к Вере Брежневой, бывшей солистке «ВИА Гры». Общих детей у них пока нет. Сейчас он помогает супруге в сольной карьере.