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«Костя почти всех перепробовал»: продюсер Дзюник обвинил Брежневу в уходе Герцег из «ВИА Гры» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Костя почти всех перепробовал»
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер Леонид Дзюник, который в разные годы сотрудничал с группами «Тату!» и «Smash!» заявил, что певица Вера Брежнева виновна в уходе из группы «ВИА Гра» Эрики Герцег.
Как известно, ранее по Сети и в мире шоу-бизнеса гуляли слухи о романе продюсера коллектива Константина Меладзе и молодой исполнительницы. Этим естественно была очень недовольна супруга Меладзе Вера Брежнева. Она настояла, чтобы Герцег ушла в сольное плавание. Как отметил Дзюник, молодые девушки, которые в разные годы приходили в группу «Виа Гра», всегда хотели привлечь внимание Меладзе. Для этого в ход шли любые способы. Самое интересное, что продюсер этим умело пользовался. К примеру, его друзья уверяют, что он за время работы в коллективе «перепробовал практически всех солисток».
По словам Дзюника, он близко дружил с партнером Константина Дмитрием Костюком. Они вместе с Меладзе в свое время создавали группу «ВИА Гра», сообщает портал eg.ru.
«Когда я приезжал в Киев с группой «Тату», Костюк приходил к нам на концерт, и я его спросил, почему у них в «ВИА Гре» так часто меняются солистки. «Плохо работают, — ответил он. — Косте не всегда нравится». — «Плохо работают на сцене?» — уточнил я. «Не только на сцене», — рассмеялся Дима».
Леонид Дзюник Напомним, что Константин Меладзе ушел от первой жены к Вере Брежневой, бывшей солистке «ВИА Гры». Общих детей у них пока нет. Сейчас он помогает супруге в сольной карьере.
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