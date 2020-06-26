Все новости на карте

25-летняя модель бренда Fashion Nova раззадорила пользователей Сети снимком в футболке, который она опубликовала в своем Instagram.

Так, красавица Матильда Танто запечатлена на фоне лесной речки в микро-шортах и промокшей укороченной футболке, обнажающей ее формы.

@mathildtantot

"Я забыла свой купальник", — кокетливо написала модель в описании к фото.

Поклонники оставили сотни восхищенных комментариев об идеальной фигуре девушки и о том, какая она эффектная, и одновременно нежная.