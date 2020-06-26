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Модель раззадорила фанатов мокрой футболкой на голое тело 

Рамблер 4 часа назад
25-летняя модель бренда Fashion Nova раззадорила пользователей Сети снимком в футболке, который она опубликовала в своем Instagram.
Так, красавица Матильда Танто запечатлена на фоне лесной речки в микро-шортах и промокшей укороченной футболке, обнажающей ее формы.
@mathildtantot
"Я забыла свой купальник", — кокетливо написала модель в описании к фото.
Поклонники оставили сотни восхищенных комментариев об идеальной фигуре девушки и о том, какая она эффектная, и одновременно нежная.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как выглядит австралийская Кардашьян.
Звёзды , Видео
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