Дзюник заявил, что Брежнева была недовольна слухами о романе ее супруга, Константина Меладзе , с его подопечной Эрикой Герцег. И именно поэтому девушку убрали из группы.

Продюсер отметил, что девушки в группе любыми способами хотели привлечь внимание Меладзе, а его друзья рассказывали, что Константин "перепробовал почти всех".

Дзюник рассказал, что раньше близко дружил с Дмитрием Костюком , партнером Константина, с которым они вместе создавали «ВИА Гру»:

«Когда я приезжал в Киев с группой «Тату», Костюк приходил к нам на концерт, и я его спросил, почему у них в «ВИА Гре» так часто меняются солистки. «Плохо работают, — ответил он. — Косте не всегда нравится». «Плохо работают на сцене?» — уточнил я. «Не только на сцене», — рассмеялся Дима».

Многие до сих пор вспоминают, что Меладзе ушел от своей жены к Вере Брежневой, которая ранее была солисткой его группы.