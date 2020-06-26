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«Костя почти всех перепробовал»: продюсер рассказал о Меладзе и Брежневой 

Диана Товсепова 2 часа назад
Продюсер Леонид Дзюник, который ранее сотрудничал с группами «Тату» и «Smash!», рассказал о событиях происходящих в коллективе группы «ВИА Гра». Так, по его словам, именно певица Вера Брежнева виновата в уходе Эрики Герцег из группы.
Дзюник заявил, что Брежнева была недовольна слухами о романе ее супруга, Константина Меладзе, с его подопечной Эрикой Герцег. И именно поэтому девушку убрали из группы.
Продюсер отметил, что девушки в группе любыми способами хотели привлечь внимание Меладзе, а его друзья рассказывали, что Константин "перепробовал почти всех".
Дзюник рассказал, что раньше близко дружил с Дмитрием Костюком, партнером Константина, с которым они вместе создавали «ВИА Гру»:
«Когда я приезжал в Киев с группой «Тату», Костюк приходил к нам на концерт, и я его спросил, почему у них в «ВИА Гре» так часто меняются солистки. «Плохо работают, — ответил он. — Косте не всегда нравится». «Плохо работают на сцене?» — уточнил я. «Не только на сцене», — рассмеялся Дима».
Многие до сих пор вспоминают, что Меладзе ушел от своей жены к Вере Брежневой, которая ранее была солисткой его группы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что актриса Кристина Асмус рассказала о своем разводе с Гариком Харламовым.
Женский форум 54
Звёзды , Видео , Дмитрий Костюк , Гарик Харламов , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Леонид Дзюник , Кристина Асмус , Вера Брежнева
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